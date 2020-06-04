Батько із сином вирушили у дворічну подорож заради благодійної мети

Здійснити навколосвітню мандрівку, відвідавши 65 країн за 20 місяців, та зібрати гроші на відкриття міжнародного центру з реабілітації дітей із захворюванням крові. А також продемонструвати світові, що Україна – країна добрих людей. Такий масштабний проєкт запланували здійснити закарпатець Андрій Закутній разом з сином Андрієм. 2 червня вони вирушили на автомобілі з причепом з рідного Мукачева та заїхали в Ужгород. Адже у планах – насамперед відвідати всі обласні центри України.

16-річний Андрій має невиліковну хворобу – гемофілію, проте труднощі із здоров’ям не заважають хлопцю жити повноцінним життям. Саме за підтримки батька хлопець активно подорожує та власним прикладом надихає інших. Це вже п’ята подорож сімейства за чотири роки, але вперше така тривала і складна.

План – зацікавити світ Україною

Близько двох років придумували концепцію та глобальну благодійну ідею

«Ми готувалися до мандрівки два роки. До цього організовували подорожі, благодійні проєкти, пов’язані з гемофілією та дітьми з інвалідністю, – розповідає 16-річний Андрій Закутній. – Два роки тому ми з батьком вирушили у велопробіг у США: їхали від Нью-Йорка до Чикаго. На фініші потрапили в редакцію українського радіо у Чикаго. Там була картка світу з позначками. Тоді в наших з батьком головах щось клацнуло, і я запропонував навколосвітню подорож. Близько двох років придумували концепцію та глобальну благодійну ідею. Щоб не просто їхати з точки «А» до точки «Б». Завдяки подорожі хочемо зібрати гроші на організацію реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю, які мають захворювання крові. Таких центрів не те, що в Україні, але у Європі дуже мало».

Батько з сином запланувати побувати на всіх континентах, крім Антарктиди, подолати шлях довжиною понад 95 тисяч кілометрів. У кожній країні мають намір зустрітися з місцевими знаменитостями та простими жителями. Фіксуватимуть свої пригоди на фото та відео, щоб показати українцям світ. І водночас зацікавити світ Україною. В Україні за три місяці мандрівники, за словами Андрія, хочуть проїхати всі обласні центри, крім тимчасово окупованих територій.

Щоденний маршрут – 300 кілометрів

«Крім маршруту, потрібно було налагодити зв’язки з діаспорою, дипломатичними установами, нас дуже підтримали, – додає батько Андрій. – Ми з сином багато сперечалися над маршрутом, але знайшли спільні точки. Плануємо долати близько 300 кілометрів на день, щоб здійснити всі заплановані зустрічі, вирішити побутові проблеми та зібрати матеріал для фото-, відеоальманаху».

Чоловік каже, що ідея мандрівки об’єднала довкола багато меценатів і звичайних людей. На всіх етапах мандрівників підтримує Український альянс гемофілії, який об’єднує кілька благодійних організацій, що займаються дітьми та дорослими із захворюваннями крові.

Цей фургон виготовлений в Україні і відповідає всім європейським стандартам

Подорожуватиме сім’я з автопричепом, де є все необхідне для автономного життя двох людей. Молодший Андрій демонструє зручності автохатини і коментує: «Подібні трейлери – не дуже непоширена практика в Україні. Але якраз цей фургон виготовлений в Україні і відповідає всім європейським стандартам. Це для нас експеримент. Тут дуже комфортно, є ліжко, бак з водою на 50 літрів, повноцінний кухонний відсік та місце для холодильника».

До цього часу ми здійснювали тільки веломандрівки та одну на лижах

Найбільш віддалена точка світу, де планують побувати батько із сином – Аргентина. «З іншого боку – це Японія. У нас дуже гарна планета, всі її куточки цікаві, – додає батько. – До цього часу ми здійснювали тільки веломандрівки та одну на лижах. Коли їхали вперше з Мукачева до Берліна, здолали 1350 кілометрів за 13 днів. Здавалося, що Берлін так далеко. Потім був велопробіг за мир «Мукачево – Маріуполь» та мандрівка на велотандемі «Нью-Йорк – Чикаго».

Атлантику команда вирішила перетнути на кораблі, хоча був варіант з авіаперельотом. «Автомобіль переправимо з Великої Британії контейнером і підемо через океан на теплоході. Бо це набагато цікавіше», – каже батько Андрій Закутній і вирушає разом із сином здійснити його велику мрію.