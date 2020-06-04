В Україні немає жодних «секретних тюрем СБУ» – Баканов

В Україні немає жодних «секретних тюрем СБУ», а чутки про системні порушення прав людини цілеспрямовано поширюються проросійськими пропагандистами, заявив голова Служби безпеки Іван Баканов.

«В Україні триває війна, у тому числі гібридна. Ми захищаємось не лише від російських куль, а й від інформаційних атак та величезної цілеспрямованої брехні. Тож давно звикли до постійних «вкидів» про «секретні тюрми СБУ». Ще раз наголошую – у Служби безпеки немає жодних секретних тюрем, де нібито когось катують. Це фантазії російських пропагандистів», – заявив Іван Баканов.

Він заявив, що спецслужба звертає «особливу увагу» на те, щоб не допускати проявів порушень прав людини чи тортур.

«Ми детально вивчаємо всі звернення та доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Проводимо перевірки і при цьому відверто кажемо нашим міжнародним партнерам: якщо ви бачите в роботі СБУ якісь порушення, негайно звертайтеся до прокуратури. Всі, хто порушує закон, повинні відповідати за законом. І працівники Служби безпеки – не виключення», – сказав Баканов.

У 2016 році помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович заявляв, що спостерігачі ООН задокументували сотні випадків тортур у зв’язку з конфліктом на сході України, а також вказував про буцімто п’ять секретних тюрем української Служби безпеки. Правозахисники із Amnesty International і Human rights watch також заявляли про незаконні місця несвободи на підконтрольній Україні території.

СБУ після цих заяв неодноразово наполягала, що діє у рамках законодавства, а інформація про секретні тюрми на території країни є неправдивою.