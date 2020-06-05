За майже півтора року відкрито 1037 кримінальних справ проти поліцейських – Аваков

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції відкрив 1 037 кримінальних проваджень проти поліцейських за 2019 рік та п’ять місяців 2020-го. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у виступі перед Верховною Радою 5 червня.

Аваков назвав запобіжником свалвілля поліцейських «ефективну роботу внутрішньої безпеки», вказавши на те, що більшість проваджень проти поліцейських ДБР відкриває за матеріалами самої Нацполіції.

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«За 2019 рік і 5 місяців 2020 року за матеріалами депаратменту внутрішньої безпеки рзпочато 1 037 кримінальних проваджень щодо поліцейських, за якими повідомлено 482 підозри. Це майже два кримінальних провадження і одна підозра в день. Вдумайтеся. Складено 1 206 адміністративних протоколів щодо поліцейських за порушення антикорупційного законодавства, проведено 4 622 цільові перевірки, звільнено за негативних обставин 178 осіб. Підкреслюю, що саме за матеріалами департаменту внутрішньої безпеки поліції ДБР викриває до 90% проваджень щодо правоохоронців», – повідомив він.

При цьому міністр вказав на те, що в поліції також працюють десятки тисяч людей, які «захищають закон, розкривають злочини та виконують бойові завдання в зоні ООС», та закликав народних депутатів не судити про всіх 130 тисяч співробітників Нацполіції «через кількох негідників».

Голова МВС також заявив про необхідність «ацентувати увагу на фактах замість пліток та інсинуацій», говорячи про ситуації в Кагарлику, де поліцейські катували двох людей і зґвалтували жінку.

«І МВС, і Нацполіція є відображенням, зрізом та плоттю від плоті українського суспільства. Серед нас є герої, трудяги і, на жаль, є ті, хто порушує закон. В будь-якому суспільстві, в кожній поліції світу зустрічаються негативні, резонансні події», – сказав Аваков.

Він засудив порівняння подій у Кагарлику з випадком поліцейського свавілля, який стався у Врадіївці в 2013 році, заявивши, що тоді керівництво поліції намагалося приховати факт зґвалтування та побиття місцевої жительки. Натомість після подій у Кагарлику, додав Аваков, ймовірні причетні були затримані протягом години після госпіталізації потерпілої.

Міністр також анонсував низку рішень, які ухвалило МВС за підсумками цього випадку: зокрема, відеофіксацію всіх слідчих дій, перегляд кадрового складу інспекції з особового складу, підвищення заробітної плати її членами.

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«Четверте: буде надано право пеервіряти будь-які підрозділи, служби, окремих працівників під час несення служби в будь-який час доби. П’яте: при професійному відборі кандидатів на службу в поліції при конкурсах буде проводитися додатково психологічне обстеження за новітніми методиками щодо виявлення прихованих ознак агресивності та девіантності поведінки», – додав він.

Під стінами Верховної Ради в цей час триває акція з вимогою відставки Авакова. Активісти, як і низка депутатів, закидають міністру провал у реформуванні поліції та проблеми з розслідуванням резонансних справ. Парламентарі розпочали збір підписів за відставку голови МВС.