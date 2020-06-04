Геращенко розповів, чи збирається Аваков у відставку через події у Кагарлику, Одесі та Броварах

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що за події у Кагарлику, Броварах, Одесі має відповідати не міністр МВС, а насамперед регіональне керівництво поліції. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Якщо відбувається якась проблема в якомусь великому закладі, то відповідати повинен безпосередньо начальник, а не та людина, яка займається питаннями організації ефективної роботи», – зазначив він.

За словами Геращенка, Аваков «спокійно ставиться до будь-яких заяв депутатів про свою відставку».

При цьому, головною заслугою чинного міністра МВС його заступник називає те, що «в країні в цілому є порядок» і «все працює чесно і прозоро».

«Арсен Аваков перебуває на своєму посту завдяки довірі, яку йому виявляє президент, прем’єр-міністр і Верховна Рада», – сказав Геращенко.

А на зауваження щодо низького рівня довіри у суспільства до чинного міністра МВС Геращенко відреагував так: «В чому ви її вимірюєте? Якщо вимірюєте в соцопитуваннях, то у нас довіра поліції в пунктах «довіряю» і «повністю довіряю» доходить, згідно з низкою соцопитувань, до 40 відсотків. Для такої країни, як наша, це – добре».

Згідно із соціологічним опитуванням Центру Разумкова, станом на лютий 2020 року рейтинг недовіри до Арсена Авакова був на рівні 74%.