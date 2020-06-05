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05 червня 2020, Київ 15:57
Донбас.Реалії

У Сєвєродонецьку одружилися колишні полонені угруповання «ЛНР»

Вікторія та Анатолій знали історії одне одного ще у полоні, але познайомилися особисто під час звільнення у грудні 2019-го

Закохалися після звільнення з полону. 5 червня у Сєвєродонецьку одружилися колишні бранці угруповання «ЛНР» 24-річна Вікторія Вороніна та 27-річний Анатолій Семиренко.

«Ми, – розповіла Радіо Донбас.Реалії наречена, – знали одне про одного ще у полоні. Але особисто познайомилися вже під час звільнення. Одразу ж зрозуміли, що це доля, й вирішили побратися».

Вікторія та Анатолій, обоє жителі Луганська, були незаконно затримані і звинувачені російськими гібридними силами у так званій «держзраді». За любов до України бойовики «засудили» дівчину до 12 років позбавлення волі.

Пару звільнили під час обміну утримуваними наприкінці грудня 2019-го. Тоді, нагадаємо, з полону ОРДЛО на мирну частину країни повернулися 76 бранців: 12 військових та 64 цивільних.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода Вікторія Вороніна розповідала, що рідні пів року не знали, що з нею сталося, а найстрашнішим у полоні були хімічні катування.

Фоторепортаж: як рідні та близькі звільнених під час обміну зустрічали їх у «Борисполі»
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: як рідні та близькі звільнених під час обміну зустрічали їх у «Борисполі»

Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних

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