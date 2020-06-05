Я достатньо незручний міністр – очільник МОЗ Степанов про загрозу відставки

У Верховній Раді збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. За словами представниці фракції «Голос»​ Ольги Стефанишиної, сьогодні «прямо під носом повертаються всі корупційні чинники, схеми і схемники»​.

В інтерв'ю Радіо Свобода очільник МОЗ відреагував на це і розповів, чи вважає себе некомпетентним та яким є найбільший, на його думку, успіх Міністерства охорони здоров'я за його каденції.

–​ Хочуть вашого звільнення.

– Ну це бажання фракції «Голос». Їм, мабуть, просто байдуже щодо української медицини. Вони хочуть, щоб була продовжена та політика, яка була щодо українських лікарів, українських медиків. Зокрема, деякі сьогоднішні депутати фракції «Голос» мали до неї безпосереднє відношення.

–​ Багато ваших критиків говорять про вашу, вибачте, некомпетентність (я їх просто процитую) і хочуть, щоб ви пішли з посади.

– Ну в нас багато в країні так званих експертів, які вважають, що вони компетентні в усьому, починаючи з землеустрою, археології, медицини... В усіх питаннях. Тому: ну, буває, говорять.

– Як би ви могли оцінити сам свою роботу за ці два місяці на посаді міністра охорони здоров'я?

–​ Є багато чого, що вдалось. Але є, дійсно, ті речі, які ще не вдались, над якими ми працюємо.

– А що вдалося конкретно, на вашу думку?

– Ну я вважаю, що в нас є чіткий контроль над ситуацією з коронавірусом, з COVID-19. І нам вдалось уникнути питань, пов'язаних з великим піковим навантаженням на українську систему охорони здоров'я.

– А недоліки?

–​ Ну, недоліки... Нам ще не все рівно (якщо ми кажемо про COVID-19​). Хотілося б, щоб в нас ми більшу кількість людей тестували. Так, ми збільшили з 700 до 10 тисяч методом ПЛР, але, на жаль, те, що було в розвалі, всі лабораторні центри, які ми зараз по ходу їх якість підвищуємо, набираємо людей. Це перше.

По-друге, мені здається, що ми повинні більше, швидше рухатися, розгрібати ті завали, які нам дісталися.

– Що ви скажете про те, якщо запропонують винести на розгляд у парламент питання про вашу відставку?

– Ну що мені сказати? Хай пропонують!

– Ну, це, на вашу думку, буде справедливо?

–​ Дивіться, це ж питання не до мене. А це ж питання до людей, які цим займаються. У яких є конкретна мета. У яких є конкретні побоювання, що...

Я ж для них достатньо незручний міністр... Який не готовий погоджуватися на те, щоб далі продовжувати цю політику руйнування, яку вони пропонували останні там 3-4 роки, і те, в якому стані була система охорони здоров'я.

– А по конкурсу. З конкурсом (на голову НСЗУ – ред.). Наскільки він був справедливим, за вашою оцінкою?

– Ви плутаєте питання конкурсу і питання добору. Тому...

Це були такі свідомі маніпуляції з боку, знову ж таки, певних депутатів.

У нас зараз діють певні вимоги щодо добору на вакантні посади в умовах карантину, які чітко встановлені законодавством.

– А можна ще коротко про президента. Чи було порушення карантину?

– Всього найкращого вам!