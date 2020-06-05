Зеленський призначив ексзаступника адміністрації Порошенка головою Служби зовнішньої розвідки

Володимир Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Відповідним указом від 5 червня Зеленський призначив головою відомства Валерія Кондратюка.

Валерій Кондратюк 2015 році очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони . З 2016-го по 2019 рік був заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка.

Іншим указом Зеленський звільнив Валерія Євдокимова.

Євдокимов очолив Службу зовнішньої розвідки 20 вересня .

Попереднього голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва Зеленський звільнив 12 вересня. Того ж дня його призначили першим заступником голови Служби безпеки України.

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