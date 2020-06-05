Зеленський призначив ексзаступника адміністрації Порошенка головою Служби зовнішньої розвідки

Володимир Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Відповідним указом від 5 червня Зеленський призначив головою відомства Валерія Кондратюка.
Валерій Кондратюк 2015 році очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони. З 2016-го по 2019 рік був заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка.
Іншим указом Зеленський звільнив Валерія Євдокимова.
Євдокимов очолив Службу зовнішньої розвідки 20 вересня.
Попереднього голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва Зеленський звільнив 12 вересня. Того ж дня його призначили першим заступником голови Служби безпеки України.
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