Сенат США проголосує щодо призначення директора національної розвідки

Сенат США планує 21 травня проголосувати за призначення представника Джона Реткліффа на посаду директора національної розвідки.

Якщо кандидатуру, висунуту президентом Дональдом Трампом, буде затверджено, Реткліфф замінить на посаді нинішнього виконувача обов’язків директора Річарда Ґренелла, який наглядає за кадровими перестановками у американській розвідувальній спільноті.

Посада директора національної розвідки з’явилася в 2004 році для нагляду за американською розвідувальною спільнотою, яка складається з 17 спецслужб та підпорядкованих організацій.

Республіканець, який є членом Палати представників США, вперше був висунутий президентом Дональдом Трампом торік, але був відкликаний після того, як деякі республіканці в Сенаті поставили під сумнів його досвід. Однак кандидатура Реткліффа здобула підтримку серед республіканців після того, як Трамп знову висунув її в лютому. В лавах однопартійців Трампа в цей час зросла стурбованість щодо Ґренелла та його діяльності в розвідувальній спільноті.

Раніше Реткліфф ставив під сумнів висновки колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера, яких він торік дійшов у так званому «російському розслідуванні». Також минулої осені під час слухань щодо імпічменту Реткліфф був членом групи радників Трампа.

Це спричинило питання про те, чи може Реткліфф у разі затвердження змінити розвідку так, щоб догодити президенту, який часто оскаржує висновки розвідувальної спільноти та втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

«Незалежно від того, хто що хоче бачити від нашої розвідки, розвідка, яку я очолюватиму в разі затвердження, не буде впливати або змінюватися в результаті впливу ззовні», – сказав Реткліфф у комітеті з питань розвідки Сенату США.

Кандидат на посаду директора національної розвідки США також заявив, що розглядає Китай як «найбільшого суб’єкта загрози зараз».

«Погляньте на COVID-19 та роль, яку відіграє в цьому Китай; наближення до (телекомунікаційної технології) 5G; проблеми кібербезпеки: всі дороги ведуть до Китаю», – сказав він сенаторам.

Трамп висунув Реткліффа на найвищу розвідувальну посаду ще в липні 2019 року, за місяць до того, як тодішній директор розвідки Ден Коутс пішов із посади на тлі розбіжностей із президентом.