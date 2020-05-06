США: кандидат на посаду директора розвідки вважає, що Росія готова знову втрутитися у президентські вибори

Номінований президентом США Дональдом Трампом на посаду директора національної розвідки Джон Реткліфф під час обговорення його кандидатури в Сенаті заявив, що вважає Росію причетною до втручання у президентські вибори 2016 року і переконаний, що ця країна готова знову впливати на перебіг кампанії.

Реткліфф, який є членом Палати представників від штату Техас, 5 травня реагував на висловлювання членів комітету з розвідки Сенату щодо того, чи забезпечить відданий прихильник Трампа об’єктивність у роботі 17 розвідувальних агенцій США.

Раніше Реткліфф ставив під сумнів висновки колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера, яких він торік дійшов у так званому «російському розслідуванні». Також минулої осені під час слухань щодо імпічменту Реткліфф був членом групи радників Трампа.

Це спричинило питання про те, чи може Реткліфф у разі затвердження змінити розвідку так, щоб догодити президенту, який часто оскаржує висновки розвідувальної спільноти та втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

«Незалежно від того, хто що хоче бачити від нашої розвідки, розвідка, яку я очолюватиму в разі затвердження, не буде впливати або змінюватися в результаті впливу ззовні», – сказав Реткліфф у комітеті з питань розвідки Сенату США.

Кандидат на посаду директора національної розвідки США також заявив, що розглядає Китай як «найбільшого суб’єкта загрози зараз».

«Погляньте на COVID-19 та роль, яку відіграє в цьому Китай; наближення до (телекомунікаційної технології) 5G; проблеми кібербезпеки: всі дороги ведуть до Китаю», – сказав він сенаторам.

Трамп висунув Реткліффа на найвищу розвідувальну посаду ще в липні 2019 року, за місяць до того, як тодішній директор розвідки Ден Коутс пішов із посади на тлі розбіжностей із президентом. Але тоді Реткліфф відкликав свою кандидатуру, оскільки демократи та деякі республіканці висловлювали стурбованість щодо цього кандидата.