Ольга Стефанішина розповіла, чому саме її зробили віцепрем’єром з євроінтерграції

Новопризначена віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла у коментарі Радіо Свобода, хто і як запропонував її призначити на цю посаду.

«Усі великою командою брали участь у цьому процесі. Я не можу сказати, що це була одна людина. Я просто в цій сфері достатньо давно. Мій досвід, мої знання відомі широкому загалу, тому така пропозиція обговорювалася у великій кількості кіл, але за результатом зустрічі зі мною прем’єр-міністр ухвалив таке рішення», – зазначила Стефанішина.

Окрім того вона пояснила, що не боїться, якщо через кілька місяців її захочуть звільнити або ж увесь уряд Дениса Шмигаля відправлять у відставку.

«Я не тримаюсь за посаду віцепрем’єр-міністра. В першу чергу для мене ця посада – це інструмент подальшого впровадження того мандату, яким я була сьогодні наділена. Тому скільки часу у мене на це буде, я буду використовувати його по максимуму», – пояснила Стефанішина Радіо Свобода.

Головним пріоритетом своєї діяльності на новій посаді вона називає «забезпечення сталості реформ, пов’язаних з європейською та євроатлантичною інтеграцією і їхнє укорінення в державі, незалежно від політичних уподобань».

Саму себе Стефанішина на новому місці бачить як «людину, яка забезпечить безперервність цього процесу».

Щодо повернення парламентом програми уряду на доопрацювання, нова віцепрем’єр говорить, що «на додаток до програми дій уряду, яка була внесена в парламент, уряд ухвалив імплементаційну програму».

«Я думаю, що з урахуванням цього фактора ми обов’язково знайдемо вирішення», – вважає вона.

Ольга Стефанішина стала вже третім віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України за президенства Володимира Зеленського. До неї цю посаду обіймали Дмитро Кулеба та Вадим Пристайко.

За призначення Стефанішиної 4 червня проголосувало 255 народних депутатів.

Із березня до грудня 2017 року Стефанішина очолювала Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів. З грудня 2017-го до 2019 року була генеральним директором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату КМУ.

Як вказує сама Стефанішина на своїй фейсбук-сторінці, після звільнення з урядової посади вона працювала юридичним консультантом в компанії «Ілляшев та партнери».