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06 червня 2020, Київ 17:49
Новини | Політика

Зеленський про Авакова: «досі немає кращого міністра»

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції. Київ, 20 травня 2020 року

Президент України Володимир Зеленський назвав Арсена Авакова «потужним міністром».

«Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр. Я розумію, через що страйк. Я відверто відповідав на це питання, що якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовину її не кидати», – вказав Зеленський 6 червня, спілкуючись із журналістами в неформальній обстановці.

«Якраз як я боявся через звільнення (колишнього генпрокурора Руслана –ред.) Рябошапки, щоб у нас не сталося питань зі справою Гандзюк. Вона продовжується, я думаю, що її доведуть до кінця, і замовників буде посаджено за грати. Така сама ситуація з Арсеном Борисовичем», – сказав глава держави, маючи на увазі розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зеленський вважає, що саме Аваков має довести до кінця розслідування цієї резонансної справи.

Раніше цього тижня депутати Верховної Ради зібрали необхідне число підписів для реєстрації постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згодом проєкт постанови 3606 з’явився на сайті парламенту з позначкою «Передано на розгляд керівництву».

Раніше очільник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція «Слуга народу») в ефірі Радіо Свобода назвав умови, за яких вимагатиме відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Аваков працює міністром внутрішніх справ уже понад шість років. Низка депутатів закидають міністру провал у реформуванні поліції та проблеми з розслідуванням резонансних справ.

Димові шашки та «спалений бобік»: під Радою вимагали відставки Авакова – відео
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Димові шашки та «спалений бобік»: під Радою вимагали відставки Авакова – відео

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