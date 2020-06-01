«Справа Шеремета»: фігурантам і адвокатам відкрили 38 томів досудового розслідування

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про відкриття для ознайомлення 38-ми томів матеріалів досудового розслідування щодо фігурантів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

«Досудове розслідування за фактом умисного вбивства Павла Шеремета тривало 1402 дні. Матеріали провадження налічують понад дві сотні томів: 38 томів – стосовно трьох підозрюваних, більш ніж 200 – щодо встановлення інших фігурантів, організаторів та замовників цього злочину. Аби встановити виконавців та організаторів, проведено ряд слідчих і розшукових дій. Зокрема опрацьовано майже 20 тисяч годин відеозаписів (а це записи від п’яти днів до двох місяців фіксації), допитано понад 3000 осіб, опрацьовано майже 44 тисячі абонентських номерів, 15 тисяч ІМЕІ та 400 моніторингів (при цьому в кожному моніторингу – від 4 000 до 200 000 з’єднань абонентів). Окрім того, проведено, відповідно до рішень судів, 180 окремих слідчих (розшукових) дій, призначено 106 комплексних експертиз», – прозвітували в МВС.

У відомстві пояснили, що, оскільки процесуальний керівник у кримінальному провадженні виділив матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних в окреме провадження, то було ухвалене рішення про відкриття матеріалів іншій стороні.

«На цей час підготовлено копії усіх матеріалів досудового розслідування підозрюваним і їх захисникам у кримінальному провадженні. Адвокати можуть ознайомитися із ними в робочі дні», – йдеться в повідомленні.

25 травня Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерки та військової медсестри Яни Дугарь із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тисяч гривень. Того ж дня суд продовжив на два місяці тримання під вартою для іншого підозрюваного у справі Андрія Антоненка (Riffmaster). Арешт йому продовжили до 23 липня. А в ніч на 26 травня іншій фігурантці справи – лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 липня.

25 травня під час судових засідань щодо Антоненка, Дугарь і Кузьменко під стінами Печерського суду почалася акція протесту з вимогою припинити їхнє судове переслідування. Пізніше рідні та друзі трьох підозрюваних скликали акцію протесту під Офісом президента з вимогою дотримуватися справедливості та законності у «справі Шеремета».

28 травня під будівлею МВС відбулась акція «Авакоff. Відкрий докази», на якій адвокати підозрюваних вимагали від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова надати їм матеріали кримінального провадження і звинувачували слідство у зволіканніях в наданні матеріалів захисникам.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.