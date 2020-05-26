«Справа Шеремета»: суд залишив Кузьменко під вартою до 24 липня

Печерський райсуд Києва минулої ночі задовольнив клопотання прокурорів про продовження запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та залишив її під вартою ще на 60 діб. Як передає УНІАН, рішення ухвалив слідчий суддя Віталій Писанець.

«Клопотання задовольнити, продовжити до 24 липня включно застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – заявив суддя.

Напередодні той же Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для іншої підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерки та військової медсестри Яни Дугарь із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тисяч гривень. Також 25 травня суд продовжив на два місяці тримання під вартою для іншого підозрюваного у справі Андрія Антоненка (Riffmaster). Арешт йому продовжили до 23 липня.

25 травня під час судових засідань щодо Антоненка, Дугарь і Кузьменко під стінами Печерського суду почалася акція протесту з вимогою припинити їхнє судове переслідування та тримання під вартою й домашнім арештом. Пізніше рідні та друзі трьох підозрюваних скликали акцію протесту під Офісом президента з вимогою дотримуватися справедливості та законності у справі Шеремета.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.