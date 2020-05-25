Справа Шеремета: суд продовжив арешт Антоненка на два місяці

Печерський районний суд Києва 25 травня залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка до 23 липня.

Засідання транслювали онлайн.

Суд відхилив клопотання захисту Антоненка про взяття його на поруки.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.