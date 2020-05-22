Нацполіція поки не підтверджує передачу справи Шеремета до суду, про яку повідомляють ЗМІ

Пресслужба Національної поліції наразі не має інформації про передачу до суду матеріалів у справі про вбивство Павла Шеремета. Про це Радіо Свобода повідомила речниця Національної поліції Ольга Блищик.

«Поки нема такої інформації в пресслужбі. Слідство є розпорядником цієї інформації, або процесуальні керівники-прокурори», – пояснила Блищик.

Раніше 22 травня низка медіа повідомили з посиланням на адвокатів підозрюваних у справі про вбивство Шеремета, що Національна поліція завершила досудове розслідування та передала матеріали до суду.

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Зокрема про те, що матеріали щодо Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь правоохоронці виділили в нове провадження і оголосили про завершення досудового розслідування, повідомила «Українська правда» з посиланням на адвоката Кузьменко Тараса Безпалого.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».