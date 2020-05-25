Увечері 25 травня у центрі Києва близько сотні людей зібралися на Банковій біля Офісу президента України, щоб висловити підтримку підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Вони звернулися до Володимира Зеленського, щоб той гарантував конституційні права громадян і заявили, що президент несе політичну відповідальність за перебіг розслідування справи. Пізніше учасники акції рушили під стіни Печерського районного суду Києва, де тривають засідання про обрання запобіжного заходу Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугар, яких підозрюють у скоєнні злочину. Раніше адвокати підозрюваних повідомляли, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета завершили досудове розслідування, підозрюваним змінили зміст обвинувачення та ймовірні мотиви, а на 25 травня були призначені судові засідання щодо кожного з них.