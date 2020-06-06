Аваков повідомив про розформування Павлоградського відділу поліції

У Дніпропетровській області розформований Павлоградський відділ поліції, триває перевірка через співпрацю правоохоронців зі злочинцями, повідомляє 6 червня сайт МВС.

«Внутрішня безпека НПУ, ДБР та СБУ провели слідчі дії. Результат розслідування – співпраця правоохоронців з наркоторговцями та іншими злочинцями. З сьогоднішнього дня ми починаємо тотальне відпрацювання регіону», – заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і додав, що йдеться не лише про Павлоградський відділ, але й про інші правоохоронні органи області.

Голова Національної поліції Ігор Клименко вирішив, що в Павлограді «будуть оптимізовані структури кримінальної поліції, превенції та підрозділів досудового розслідування». «Особи, які претендуватимуть на керівні посади та особи, які проходять по базі внутрішньої безпеки, будуть змушені пройти процедуру перевірки на поліграфі. Після перевірок буде скорочено до 20% особового складу», – вказав Клименко.

Тимчасовим керівником поліції в Павлограді призначений начальник департаменту внутрішньої безпеки Ігоря Мартищука, близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів пройдуть обов’язкову перевірку та переатестацію.

Поліція проводить службове розслідування щодо правоохоронців Дніпропетровщини, затриманих за підозрою в фальшуванні справ. Про це Радіо Свобода 5 червня повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Сарчевська.

Раніше в ДБР повідомили, що затримали начальника та заступника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполції в Дніпропетровській̆ області, начальника сектору цього ж відділу поліції та чотирьох оперативних працівників. Правоохоронців підозрюють у тому, що вони «задля підвищення показників у роботі поліції змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю та ін.), здійснюючи психологічний тиск та насильство».