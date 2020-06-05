ДБР розслідує дії поліцейських під час затримання киянки «за порушення карантину»

Розслідування дій поліцейських під час затримання жительки Києва, яка знімала мітинг проти забудови, триває, дівчина дала свідчення. Про це повідомило Державне бюро розслідування на запит Радіо Свобода 5 червня.

ДБР відкрило провадження за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу – «перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалися насильством або погрозою насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування». Ця кваліфікація передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з тимчасовим позбавленням права на певні види діяльності.

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Згідно з відповіддю, про інцидент, який стався в Києві 8 квітня, ДБР дізналося під час моніторингу онлайн-медіа, в тому числі з допису самої затриманої на Фейсбуці.

«Вказані відомості, під час моніторингу ЗМІ в мережі Інтернет 10.04.2020 стали підставою для відкриття даного кримінального провадження. В подальшому під час досудового розслідування було викликано Олександру Навроцьку та остання надала покази в рамках кримінального провадження. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває», – йдеться у відповіді, підписаної іменем начальниці Другого слідчого відділу Світлани Блудової.

18 травня поліція повідомила про проведення службового розслідування щодо ймовірних порушень з боку поліцейських під час затримання жительки Києва у квітні.

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8 квітня користувачка Facebook на ім’я Олександра Навроцька оприлюднила відео, на якому видно, як її затримують люди в поліцейській формі біля будівельного майданчика, де тривав мітинг проти забудови. Згідно зі словами дівчини на запису та з оприлюдненим згодом дописом, під час затримання їй завдали фізичних ушкоджень та не надали медичну допомогу, коли вона поскаржилася на погане самопочуття.

За два дні Навроцька повідомила, що на неї склали адміністративний протокол за порушення правил карантину та виписали штраф за «непокору працівнику поліції».

Наразі Навроцька не відповіла на запит Радіо Свобода щодо коментаря.