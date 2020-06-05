Дніпропетровщина: поліція розслідує ймовірне фальшування справ співробітниками

Поліція проводить службове розслідування щодо правоохоронців Дніпропетровщини, затриманих за підозрою в фальшуванні справ. Про це Радіо Свобода повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Сарчевська.

За її словами, поки поліція не коментує інформацію Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України про виявлення злочинної організації на чолі з начальником міського відділу поліції Павлограда.

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Разом з тим у пресслужбі СБУ поінформували, що керівник відділу поліції спільно з підлеглими, аби «штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності», фальшували матеріали кримінальних проваджень.

«Зловмисники, зокрема, залякували та катували підозрюваних для отримання «необхідних» показів, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення та швидкого розслідування неіснуючих злочинів», – йдеться в повідомленні СБУ.

Примітно, що повідомлення про затримання посадовців поліції на офіційному сайті СБУ з’явилося ще в четвер, але потім було видалене. У пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області зазначали, що уточнюють дані.

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Раніше в ДБР повідомили, що затримали начальника та заступника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполції в Дніпропетровській̆ області, начальника сектору цього ж відділу поліції та чотирьох оперативних працівників. Правоохоронців підозрюють в тому, що вони «задля підвищення показників у роботі поліції змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю та ін.), здійснюючи психологічний тиск та насильство».

Усім затриманим повідомили про підозру у вчиненні ряду злочинів, у тому числі тяжких. До Голосіївського районного суду Києва подали клопотання про обарання підозрюваним запобіжного заходу – тримання під вартою.