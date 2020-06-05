ДБР затримало сімох поліцейських за примус громадян до скоєння злочинів

Державне бюро розслідувань 5 червня заявляє про затримання сімох працівників поліції у Дніпропетровській області. Йдеться зокрема про начальника Павлоградського відділу поліції та його заступника, а також начальника сектору цього відділу та чотирьох оперативників.

Бюро звинувачує поліцейських у тому, що вони змушували громадян скоювати злочини, за їхнім місцем роботи та проживання пройшли обшуки.

«Слідством встановлено, що протягом 2019-2020 років правоохоронці, задля підвищення показників у роботі поліції, змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю та ін.), здійснюючи психологічний тиск та насильство. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотичні речовини. У подальшому притягували їх до кримінальної відповідальності», – йдеться в заяві ДБР.

Правоохоронці відкрили досудове розслідування за кількома статтями: створення злочинної організації з метою вчинення злочину, крадіжка за попередньою змовою, незаконне поводження зі зброєю, незаконне виробництво, придбання, перевезення чи збут наркотиків.

Як додають у Бюро, наразі триває досудове розслідування.