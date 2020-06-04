Переатестація, організована Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції – Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що реформа Національної поліції провалилася через її колишню очільницю Хатію Деканоїдзе. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода. ​

«Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала жодного результату. Наприклад, один із двух ґвалтівників (поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки і тортурах щодо неї) успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоїдзе у 2016 році. Достатньо?» – зазначив заступник Авакова.

На уточнювалье запитання, чи правда, що 93 відсотки старих кадрів поновилися в поліції через суди, про що раніше в інтерв'ю Радіо Свобода заявила Деканоїдзе, Геращенко відповів, що не має точних відсотків щодо цього.

«Але я конкретно та чітко заявляю і прошу це показати: реформа по переатестації, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до того, що ґвалтівник із Кагарлицького відділку успішно пройшов переатестацію. І в результаті після переатестації, організованою Хатією Деканоїдзе, вчинив тортури і насилля», – наголосив він.

За словами Геращенка, Міністерство внутрішніх справ під керівництвом Арсена Авакова «змінило поліцію до невпізнаваності за останні 7 років».

«У Врадіївці три дні приховували факт зґвалтування і спроби вбивства жінки. А розслідування зґвалтування і вбивства доручили самому ґвалтівнику. А коли запалав райвідділок врадіївський, тільки тоді про це дізнався міністр Захарченко. Ми ж діємо інакше. В Кагарлику від моменту інформації про те, що є підозри щодо насильства з боку працівника поліції, через годину люди уже були затримані та передані слідству. Відчуйте різницю, будь ласка!» – каже Геращенко. ​

Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода сама Деканоїдзе заявляла, що, на її думку, реформа поліції «не те, що не дійшла до кінця, але і остаточно, мабуть, провалилася».

«Причина? Я не знаю. Або нерозуміння, або відсутність жорсткої політичної волі, щоб остаточно довести реформу до кінця», – сказала вона.

Деканоїдзе також додала тоді, що найбільше шкодує про те, що стара ситема поліцію за її керівництва Нацполіцією так і не була до кінця зруйнована.