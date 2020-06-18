Заступник Авакова пояснив відсутність знаків ідентифікації у силовиків під судом у справі Стерненка

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в коментарі Радіо Свобода пояснив, чому під судом з обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку представники Нацгвардії були з однаковими номерами на шоломах, а окремі поліцейські не мали жетонів.

«У нас у Нацгвардії зроблене зауваження керівництву через те, що повинен бути не лише номер військової частини, але і індивідуальний номер. І я думаю, що на наступних масових заходах обов‘язково будуть індивідуальні номери на шоломах Нацгвардії. А ось у поліції індивідуальні номери є вже близько 5 років», – зазначив представник МВС.

На зауваження Радіо Свобода про те, що окремі поліцейські під час сутичок під судом, де обирали запобіжний захід Сергію Стерненку, були без жетонів, Геращенко відповів: «Жетони під час масових заходів, коли їх зривають, б‘ють поліцейських... До речі, зверніть увагу не лише на кадр зі спробою удару поліцейським громадянина, але і на сотні кадрів побиття поліцейських, облиття їх водою, плювками в обличчя... Я хотів би, щоб ви і на це теж звертали увагу, щоб був певний баланс».

Про відсутність знаків ідентифікації у поліцейських та нацгвардійців ішлося в ефірі Радіо Свобода з місця подій, а також у повідомленнях блогерів.

Під Шевченківським районним судом Києва 15 червня відбулися сутички демонстрантів із поліцією під час яких кілька активістів були затримані. Один із затриманих, ветеран війни на Донбасі та аспірант історичного факультету КНУ імені Шевченка Олександр Кір’яков, потрапив в об’єктив камери Радіо Свобода в момент, коли він лежав на землі поблизу автозака, а двоє силовиків, як виглядає, застосовували до нього силу.

Також про перевищення повноважень поліцейськими заявив у прямому ефірі Радіо Свобода депутат Верховної Ради Роман Лозинський (фракція «Голос»). Він постав перед камерою у розірваній футболці. За словами Лозинського, силовики заважали йому пройти до затриманих.