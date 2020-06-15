Під судом у справі Стерненка затримали активіста Миколу Виговського та ще кількох людей

Поруч із будівлею Шевченківського районного суду, де обирають запобіжний захід Сергієві Стерненку, поліцейські затримали активіста Миколу Виговського, ветеранів війни на Донбасі Олександра Кір'якова та Віталія Овчаренка. За словами Овчаренка, всього затримані четверо людей.

Причини затримання наразі не відомі, за словами представника поліції діалогу в ефірі Радіо Свобода, правоохоронці здійснюють правову кваліфікацію події.

Представники демонстрантів заявили, що бачили, як поліцейські били ногами затриманого. Також за словами учасників акції на підтримку Стерненка, Микола Виговський був ведучим заходу. Депутат Верховної Ради Роман Лозинський, заявив, що затримані до п’яти людей. Сам Лозинський був у прямому етері Радіо Свобода в розірваній футболці, він заявляє про перевищення влади силовиками, які заважали йому пройти до затриманих.

До Виговського, який перебуває в автозаку, допустили медиків, також до нього пропустили депутата Верховної Ради Ярослава Юрчишина.

Микола Виговський був кандидатом у народні депутати на виборах 2019 року за списком партії «Голос» (номер 64 у списку).

Минулого тижня Служба безпеки України вручила Стерненку підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу».

Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри грубим порушенням норм Європейської конвенції про захист прав людини та Конституції України. У СБУ наголосили, що «повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив».