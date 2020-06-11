Стерненко назвав справу проти нього порушенням прав людини

Активіст Сергій Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри СБУ «надзвичайно грубим порушенням статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та статті 62 Конституції України».

«Принцип презумпції невнинуватості? В СБУ про нього не чули», – сказав Стерненко.

Коментуючи офіційне повідомлення СБУ про його справу, Стерненко сказав: «Пресслужба СБУ, діючи упереджено, публічно звинуватила мене у скоєнні злочину без рішення суду. Це упередженість та тиск на слідство та суд. І цей факт, як і багато інших, піде в Європейський суд з прав людини».

Адвокат Стерненка Масі Найєм назвав вручення його підзахисному підозри таким, що «суперечить нормам матеріального права». Він вказав, що судове засідання з обрання запобіжного заходу відбудеться в приміщенні Шевченківського райсуду Києва, але дата і час ще невідомі.

У Службі безпеки України раніше оприлюднили офіційне пояснення щодо справи активіста Сергія Стерненка, заявивши, що підозри активістові вручено за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу».

У СБУ заявили, що розслідування «справи Стерненка» давно перейшло із суто юридичної площини – в політично-інформаційну.

У відомстві вказують, що, матеріали «справи Стерненка» з одного боку вказують, що дії двох осіб були кваліфіковані як такі, що мали на меті «залякати й нанести тілесні ушкодження Стерненку». А з іншого боку, в СБУ вказують, що, коли один з нападників «втік з місця події, напад на Стерненка вважається закінченим – його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало. Однак Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема, удар ножем у серце, який і призвів до смерті».