Стерненко назвав справу проти нього порушенням прав людини

Активіст Сергій Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри СБУ «надзвичайно грубим порушенням статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та статті 62 Конституції України».
«Принцип презумпції невнинуватості? В СБУ про нього не чули», – сказав Стерненко.
Коментуючи офіційне повідомлення СБУ про його справу, Стерненко сказав: «Пресслужба СБУ, діючи упереджено, публічно звинуватила мене у скоєнні злочину без рішення суду. Це упередженість та тиск на слідство та суд. І цей факт, як і багато інших, піде в Європейський суд з прав людини».
Адвокат Стерненка Масі Найєм назвав вручення його підзахисному підозри таким, що «суперечить нормам матеріального права». Він вказав, що судове засідання з обрання запобіжного заходу відбудеться в приміщенні Шевченківського райсуду Києва, але дата і час ще невідомі.
У Службі безпеки України раніше оприлюднили офіційне пояснення щодо справи активіста Сергія Стерненка, заявивши, що підозри активістові вручено за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу».
У СБУ заявили, що розслідування «справи Стерненка» давно перейшло із суто юридичної площини – в політично-інформаційну.
У відомстві вказують, що, матеріали «справи Стерненка» з одного боку вказують, що дії двох осіб були кваліфіковані як такі, що мали на меті «залякати й нанести тілесні ушкодження Стерненку». А з іншого боку, в СБУ вказують, що, коли один з нападників «втік з місця події, напад на Стерненка вважається закінченим – його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало. Однак Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема, удар ножем у серце, який і призвів до смерті».
Справа Сергія Стерненка
Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких був затриманий.
У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».
У «вбивстві» Стерненка звинувачують, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».
11 червня 2020 року Сергій Стерненко заявив, що в Службі безпеки України йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. СБУ підтвердила оголошення Стерненку підозри.
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