До стрілянини у Броварах причетні представники 4 охоронних фірм, ліцензії їм анульовано – МВС

До стрілянини у Броварах 29 травня причетні представники чотирьох охоронних фірм, заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

«Слідчі Національної поліції України в рамках розслідування кримінальних проваджень щодо стрілянини у Броварах звернулися до Міністерства внутрішніх справ для проведення перевірки діяльності чотирьох столичних охоронних фірм, працівники яких, за інформацією досудового розслідування, є учасниками стрілянини у Київській області. Наказами міністерства від 5 червня повністю анульовано ліцензії на провадження охоронної діяльності: ТОВ «Профохорона», ТОВ «Охоронна група «Київ-центр», ТОВ «ДВ-Сек’юріті», ТОВ «Охоронна група «Форт-3», – повідомив Гончаров.

За його словами, слідство встановило, що особи з орбіти цих охоронних фірм «неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувались незаконні дії».

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом сталася перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями. У результаті травм зазнали троє осіб. У МВС заявили, що поліція визначила понад 60 учасників стрілянини, багатьом із затриманих, в тому числі і підозрюваному в організації перестрілки чоловікові на прізвисько «Журавель» або «Віха», судом обрані запобіжні заходи.

У правоохоронних органах вказували, що причиною ситуації у Броварах стала корупція у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками Київської області.