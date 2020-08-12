Ціле село повстало проти незаконної вирубки лісу в Карпатах! Більше від сотні людей піднялися в гори на місце, де проводилися роботи, зупинили лісорубів і викликали поліцію. Місцеві запевняють, нищать ліс ті, хто має його захищати. Однак у лісництві все заперечують. Останні кілька місяців ліс на схилах почали рубати швидкими темпами і в промислових масштабах. І це при тому, що на період карантину Україна законодавчо заборонила будь-які роботи в лісі. #ВУКРАЇНІ – спільний проєкт Радіо Свобода і «Настоящего времени».