У Earthsight відповіли на критику Держлісагентства щодо звіту про незаконну вирубку лісу в Україні

Організація Earthsight прокоментувала реакцію державних установ України на своє дослідження «Ліс у пласкій упаковці» про ймовірно незаконну вирубку лісу в Україні, який зрештою використовується для виробництва меблів IKEA.

У відповіді на запит Радіо Свобода директор організації Сем Лоусон заперечив, що звіт пов’язаний з виходом IKEA на український ринок і має на меті дестабілізувати ситуацію в лісовій галузі.

«Ліси і лісову промисловість в Україні підриває не Earthsight, а постійні відмови керівництва Держлісагентства працювати з фактами і суттєво реформуватися так, як того вимагають експерти ЄС і місцеві активісти вже роками. Пан (голова Держлісагентства Андрій – ред.) Заблоцький «вбиває гінця», бо йому не подобається його повідомлення. Але від того, що йому не подобається повідомлення, воно від того не стає менш правдивим», – аргументує Лоусон.

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Він прокоментував також заяви Держлісагентства про те, що звіт нібито дублює дослідження 2018 року, а інформація про його ініціаторів, фінансування і учасників непрозора.

«Цей звіт є абсолютно новим. Він певною мірою викриває деякі ті ж самі проблеми в Україні, що й наш звіт за 2018 рік. Це тому, що наші нові докази свідчать про те, що ці проблеми все ще тривають. Це тому, що основні причини цих проблем залишаються далі. Список наших спонсорів розміщений на нашому вебсайті. Ми не отримуємо грошей від компаній. Ми самі ініціювали це дослідження. Його ніхто не замовляв... Значна частина доказів у нашому звіті базується на власних даних уряду України і була підготована в консультації з провідними експертами з питань екології і боротьби з корупцією в Україні», – йдеться у відповіді Лоусона.

У звіті Earthsight згадує кількох експертів та журналістів з України, які допомагали збирати інформацію, в тому числі: проєкт розслідувань «Наші гроші. Львів», громадську організацію «Українська природоохоронна група», правозахисну організацію «Екологія – Право – Людина» та організацію «Центр Протидії Корупції».

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Звинувачення в спробі дестабілізувати лісову галузь та підірвати довіру до міжнародного регулятора – Лісової наглядової ради, або FSC – в організації називають спробою «відволікти увагу від реальних проблем», викладених у звіті. Зокрема, це відсутність реформи Держлісагентства, до якої закликають екологи та експерти Євросоюзу.

«Пан Заблоцький «вбиває гінця», бо йому не подобається принесене ним повідомлення. Але від того, що йому не подобається повідомлення, воно не стає менш правдивим», – стверджує Лоусон.

25 червня Державне агентство лісових ресурсів України оприлюднило реакцію голови відомства Андрія Заблоцького на звіт Earthsight «Ліс у пласкій упаковці». Заблоцький звинуватив дослідників у намірі «дестабілізувати ситуацію в лісовій галузі України», вказавши зокрема на те, що в звіті не розкриті експерти та джерела фінансування, а його зміст нібито дублює висновки дослідження 2018 року. Згадане в тексті Великобичківське лісомисливське господарство, своєю чергою, заявило, що організація «має Замовника, який профінансував цей фальш піар».

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Британська неприбуткова організація Earthsight стверджує, що її дослідження, здійснене протягом 18 місяців, виявило, що «компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей та ведмедів».

У відповідь на це шведський виробник меблів ​в коментарі Reuters повідомив, що проведе аудит мережі поставок після інформації про те, що компанія використовує незаконно вирубану деревину з України.