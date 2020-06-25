Підприємство на Закарпатті відреагувало на звіт Earthsight про незаконну вирубку деревини для IKEA

Розташоване на Закарпатті державне підприємство «Великобичківське лісомисливське господарство» 25 ченрвня відреагувало на дослідження британської неприбуткової організації Earthsight, у якому йдеться, що шведська компанія IKEA продає букові стільці з деревини, незаконно вирубаної в українських Карпатах.

«Інформація у звіті британської неурядової організації Earthsight не підтверджена жодним документальним фактом та не заслуговує уваги на її пояснення», – твердять у держпідприємстві.

«Робота Earthsight із підготовки звіту має замовника, який профінансував цей фальшивий піар. Замовник будь яких робіт зможе їх профінансувати, лише переслідуючи конкретну мету та відповідну користь. Якщо так звані експерти показали механізм виготовлення стільця на різних технологічних етапах, то чому… компанія (Earthsight – ред.) не провела послідовних досліджень незаконного походження букової деревини для стільців IKEA. Підприємство заготовляє і реалізовує і інші породи деревини, з яких так само приватні підприємства виготовляють меблеві вироби, але інші підприємства та організації Earthsight не цікавлять», – написали на підприємстві «Великобичківське лісомисливське господарство».

Радіо Свобода також звернулося по коментар до IKEA, але наразі відповіді не отримало.

У коментарі Reuters шведський виробник меблів повідомив, що проведе аудит мережі поставок після інформації про те, що компанія використовує незаконно вирубану деревину з України.

«Ми визнаємо, що незаконна рубка дерев залишається широко поширеною глобальною проблемою, та ми активно працюємо над реалізацією заходів із перевірки наших постачальників на відповідність закону», – повідомили в IKEA.

Також у компанії відзначили, що українська деревина займає менше 1% серед матеріалів, із яких виробляються меблі.

Британська неприбуткова організація Earthsight стверджує, що її дослідження, здійснене протягом 18 місяців, виявило, що «компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей та ведмедів».

IKEA була заснована в 1943 році. За підсумками 2019 фінансового року компанія мала 433 магазини у всьому світі. Обіг становив 41,3 мільйона євро. У травні 2020 року IKEA запустила онлайн-продажі в Україні.