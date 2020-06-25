Голова профільного комітету Ради звернувся до Держлісагентства через звіт Earthsight про вирубку карпатської деревини для IKEA

Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко (фракція «Слуга народу») повідомив Радіо Свобода 25 червня, що звернувся до Державного лісового агентства через дослідження британської неприбуткової організації Earthsight, у якому йдеться, що шведська компанія IKEA продає букові стільці з деревини, незаконно вирубаної в українських Карпатах.

«Я вже направив запит до Державного лісового агентства з проханням підтвердити або спростувати ці твердження… З вівторка я особисто зустрінуся з головою Держлісагентства, поспілкуюся і подивлюся, яка інформація в нього була зібрана», – сказав депутат у коментарі Радіо Свобода.

За словами Бондаренка, реакції профільного міністерства на звіт Earthsight ще немає, оскільки відомство перебуває на етапі затвердження положення про його діяльність (раніше питання перебувало в компетенції міністерства енергетики і захисту довкілля – ред.).

«У нас є нове міністерство захисту довкілля та природних ресурсів… Я сподіваюся, що на цьому засіданні уряду або на наступному якнайшвидше буде затверджене положення про це міністерство. Ні, за цей час ще немає відповіді, жодної реакції», – додав голова профільного комітету парламенту.

Раніше 25 червня розташоване на Закарпатті державне підприємство «Великобичківське лісомисливське господарство» відреагувало на дослідження британської неприбуткової організації Earthsight.

«Інформація у звіті британської неурядової організації Earthsight не підтверджена жодним документальним фактом та не заслуговує уваги на її пояснення», – твердять у держпідприємстві.

У коментарі Reuters шведський виробник меблів повідомив, що проведе аудит мережі поставок після інформації про те, що компанія використовує незаконно вирубану деревину з України.

«Ми визнаємо, що незаконна рубка дерев залишається широко поширеною глобальною проблемою, та ми активно працюємо над реалізацією заходів із перевірки наших постачальників на відповідність закону», – повідомили в IKEA.

Також у компанії відзначили, що українська деревина займає менше 1% серед матеріалів, із яких виробляються меблі.

Британська неприбуткова організація Earthsight стверджує, що її дослідження, здійснене протягом 18 місяців, виявило, що «компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей та ведмедів».

IKEA була заснована в 1943 році. За підсумками 2019 фінансового року компанія мала 433 магазини у всьому світі. Обіг становив 41,3 мільйона євро. У травні 2020 року IKEA запустила онлайн-продажі в Україні.