Фірма дружини нового міністра захисту довкілля Абрамовського фігурує в кримінальному провадженні НАБУ – «Схеми»

Компанія ПАТ «Київгідромонтаж», мажоритарним акціонером якої є дружина новопризначеного міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, фігурує у справі Національного антикорупційного бюро щодо зловживання владою або службовим становищем. Сам Абрамовський раніше був членом наглядової ради цього підприємства. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

У 2017 році «Київгідромонтаж» виграв тендер державного підприємства «Укрводшлях» на ремонт Канівського судноплавного шлюзу вартістю 20,9 млн гривень – компанія мала замінити ворота цієї гідротехнічної споруди на Дніпрі, через яку проходять судна. Гроші фірма отримала, але зрештою роботи не виконала, аргументуючи це тим, що «Укрводшлях» не надав дозволу на виконання будівельних робіт. В свою чергу, «Укрводшлях» запевняв, що вказані роботи є «капітальним ремонтом», а не будівництвом, посилаючись на висновок ДП «Укрдержбудекспертиза», і пішов до Господарського суду з вимогою про стягнення штрафних санкцій з ПАТ «Київгідромонтаж» за неналежне виконання договору, проте суд відхилив позов. «Укрводшлях» не cтав подавати апеляцію на це рішення.

У 2019 році державне підприємство оголосило новий тендер, в якому перемогла інша фірма, яка отримала 19,5 мільйонів на ці ж роботи, і на червень 2020 року заплановане відкриття Канівського судноплавного шлюзу, який був заблокований понад два роки.

Як стало відомо журналістам «Схем» від джерел у правоохоронних органах, через збитки, ймовірно, завдані державі, у січні цього року Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження, в рамках якого досліджує дії службових осіб ДП ВШ «Укрводшлях» та ПрАТ «Київгідромонтаж». На запит журналістів в НАБУ підтвердили, що існує така кримінальна справа.

«Детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000054 від 21.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. На цей час у вказаному провадженні жодній особі повідомлення про підозру не здійснювалось», – повідомили «Схемам» у пресслужбі НАБУ.

«Схеми» звернулись за коментарями до керівництва «Київгідромонтажу».

«Щодо цього кримінального провадження я, можна сказати, вперше чую. Ми не змогли виконати роботи, тому що замовник не отримав дозвіл на початок виконання будівельних робіт. Обладнання було виготовлене, але до монтажу приступити не змогли», – коментує ситуацію генеральний директор «Київгідромонтажу» Костянтин Гелюта.

Він також додав: «Впевнений у тому, що обладнання, яке я поставив, було якісним. На сьогоднішній день я не отримав жодного аргумента, жодної претензії від замовника відносно того, що продукція не відповідає нормам».

У державному підприємстві «Укрводшлях» відповіли журналістам, що планують створити комісію, яка перевірить якість поставленого компанією «Київгідромонтаж» обладнання.

«Наразі на базі підприємства планується створити комісію, в повноваження якої, зокрема, але не виключно, буде відноситися проведення перевірки виконаних робіт та за результатами такої перевірки – складання акту інспекторського огляду, відповідно до якого можливо буде сформулювати висновки щодо якості обладнання поставленого ПАТ «Київгідромонтаж», – повідомили в «Укрводшляху».



Щодо причин, чому «Укрводшлях» не подав апеляційну скаргу на рішення суду, у підприємстві порадили звернутися до колишнього керівництва.

Також підприємству відомо про кримінальне провадження, відкрите НАБУ, проте жодних деталей в ДП «Укрводшлях» не повідомили, посилаючись на таємницю слідства.

Сам Абрамовський в коментарі журналістам повідомив, що йому нічого не відомо про кримінальне провадження НАБУ щодо компанії його дружини.

«Нічого не відомо (про це кримінальне провадження – ред.).Може і є, може немає. Я цього не знаю. Я не займався і не займаюся оперативною діяльністю цього підприємства», – повідомив він.

«Можливо, може і є якась неякісна поставка. Якщо є рішення суду, що вона неякісна, то це відомо, якщо ні – то це оціночне судження одного із контрагентів», – додав Абрамовський.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, 79% акцій ПАТ «Київгідромонтаж» належить Світлані Юрченко – дружині Романа Абрамовського, а сам він був членом наглядової ради підприємства, проте навесні 2019 року припинив свої повноваження.

На засіданні 19 червня Верховна Рада підтримала призначення Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

До призначення на посаду міністра захисту довкілля Абрамовський працював заступником міністра енергетики та захисту довкілля України. На цю посаду його призначив Кабмін у жовтні 2019 року.

Також у 2015 році Абрамовський працював в уряді Арсенія Яценюка на посаді заступника міністра регіонального розвитку.