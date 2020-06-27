ДБР повідомило про підозру працівникам лісництва на Івано-Франківщині

Державне бюро розслідування повідомило про підозру посадовцям Воронівського лісництва. Про це пресслужба відомства заявляє 27 червня.

Йдеться про лісництво, яке входить до державного підприємства «Рогатинське лісове господарство» в Івано-Франківській області. Його працівників підозрюють у «службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки».

Така кваліфікація в разі визнання винними передбачає від двох до п’яти років ув’язнення з можливою тимчасовою забороною на певні види діяльності та штрафом.

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«За даними досудового розслідування, посадовці лісгоспу здійснювали незаконну порубку та збували деревину підприємству. Внаслідок чого державі завдано збитків на суму 1,9 мільйона гривень», – йдеться в заяві Бюро.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Івано-Франківської області.

Вирубка лісів вважається одним (але не основним) із факторів, які спричинилися до руйнівних повеней на західній Україні.