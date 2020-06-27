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27 червня 2020, Київ 20:20
Новини | Політика

ДБР повідомило про підозру працівникам лісництва на Івано-Франківщині

Працівників підозрюють у «службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки»

Державне бюро розслідування повідомило про підозру посадовцям Воронівського лісництва. Про це пресслужба відомства заявляє 27 червня.

Йдеться про лісництво, яке входить до державного підприємства «Рогатинське лісове господарство» в Івано-Франківській області. Його працівників підозрюють у «службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки».

Така кваліфікація в разі визнання винними передбачає від двох до п’яти років ув’язнення з можливою тимчасовою забороною на певні види діяльності та штрафом.

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«За даними досудового розслідування, посадовці лісгоспу здійснювали незаконну порубку та збували деревину підприємству. Внаслідок чого державі завдано збитків на суму 1,9 мільйона гривень», – йдеться в заяві Бюро.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Івано-Франківської області.

Вирубка лісів вважається одним (але не основним) із факторів, які спричинилися до руйнівних повеней на західній Україні.

Чи може вирубка лісів спричинити повінь?
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Чи може вирубка лісів спричинити повінь?

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