У ДСНС розповіли про подолання наслідків негоди на заході України

На території західних областей України (Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській) продовжують ліквідовувати наслідки паводку. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Силами ДСНС протягом доби 26 червня врятовано 46 осіб, евакуйовано 3 особи; перевезено через підтоплені ділянки 183 особи, відкачано 39 тис. 622 м куб. води; доставлено для населення 1 тис. 790 кг продуктів харчування та 9 тис 140 л питної води», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації наслідків негоди залучили 1 877 людей та 455 одиниць техніки, зокрема два гелікоптери.

В Івано-Франківській області підтопленими лишаються 3 368 житлових будинків, у Чернівецькій – 382, у Тернопільській – 52.

Зруйнованими лишаються понад 200 кілометрів доріг, 94 мости.

Уряд виділив на подолання наслідків повені на заході України 672 мільйона гривень. Президент України Володимир Зеленській пообіцяв, що всі будинки пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України будуть відновлені, а якщо це неможливо, громадянам нададуть нові оселі.