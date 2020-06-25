Зеленський «терміново прибув» до постраждалої від повені Івано-Франківщини – ОП

Президент України Володимир Зеленський терміново прибув із робочою поїздкою до Івано-Франківської області, повідомляє пресслужба голови держави.

За повідомленням, Зеленський «особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней» і поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха.

Крім того, президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей.

Напередодні до постраждалих від повені західних областей їздили представники уряду, зокрема прем’єр Денис Шмигаль і голова МВС Арсен Аваков.

25 червня Кабінет міністрів виділив на подолання наслідків стихійного лиха на заході України 672 мільйони гривень.

За даними рятувальників, на заході України внаслідок сильних злив протягом 22 і 23 червня були підтоплені майже 300 населених пунктів. Стихія забрала життя трьох людей. Влада напередодні повідомляла, що одну людину вважають зниклою безвісти.

Напередодні Зеленський випустив відеозвернення у зв'язку з повенями.