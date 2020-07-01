Голосування за поправки до Конституції Росії: обмеження, зауваження, спостереження

У Росії триває основне голосування щодо поправок до Конституції. Цей день – 1 липня – оголошений вихідним на відміну від шести попередніх днів, коли проводили дострокове голосування.

Попереднє голосування проводилося з 25 по 30 червня. За даними ЦВК, за ці шість днів проголосували майже 50 мільйонів людей, явка склала 45,7 відсотка. У двох російських регіонах – Москві і Нижегородській області – проводилося електронне голосування. Явка на ньому склала 93 відсотки.

Підрахунок результатів за всі сім днів розпочнеться після закриття виборчих дільниць 1 липня (після 21 години за московським часом).

Кілька фактів про загальнонаціональний референдум у Росії Дата голосування – 1 липня.

Явка значення не має – на відміну від референдуму, де потрібно, щоб на дільниці прийшли більше ніж половина з числа виборців.

Внесення змін до Конституції Росії було ініційоване чинним президентом Володимиром Путіним у січні. Тоді ж він заявив, що поправки повинні бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав.

у січні. Тоді ж він заявив, що поправки повинні бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав. Спочатку голосування планувалося на 22 квітня, але через пандемію коронавірусу було перенесене на невизначений термін. Нова дата голосування призначена на перший день липня.

Голосувати належить за 206 поправок і уточнень, які передбачається внести до Конституції РФ.

Для набуття чинності поправок необхідно, щоб їх схвалили більш ніж половина учасників всенародного голосування.

Низка представників російської опозиції закликають бойкотувати голосування, стверджуючи, що у влади є всі інструменти для того, щоб його сфальсифікувати.

Інші закликають прийти на дільниці і проголосувати проти.

Такий формат, як загальноросійське голосування, використовується в Росії вперше, його регулювання не потрапляє під основний виборчий закон. Тому ЦВК затвердив спеціальний порядок, який містить елементи традиційних виборів і низку нововведень, частина з них пов’язана з небезпекою поширення коронавірусної інфекції.

Багато політиків, політологів, юристів, громадських діячів говорили про те, що ухвалення поправок з обнулення схоже на державний заколот. Політолог Наталія Шавшукова заявила в ефірі російського федерального телеканалу НТВ: «Державний заколот – це те, що зробив Путін. А те, що голосування [щодо поправок] нелегітимне, я гадаю, всі це розуміють. Голосування «ні» стає обов'язком кожного громадянина Російської Федерації». Після цього у політолога Шавшукової відкликали запрошення на наступну програму.

Вже о 15 годині ЦВК Росії опублікував перші попередні результати голосування

За поправки до Конституції проголосували 73 відсотки, повідомляє Центрвиборчком за попередніми результатами голосування.

Між тим, раніше повідомлялося, що на виборах федерального рівня в Росії публікувати результати до закриття дільниць заборонено законом, щоб дані не впливали на волевиявлення громадян.

Останнім закінчує голосувати Калінінград, о 21:00 за московським часом.

До 14:00 за московським часом явка становила 59,60%, свідчать дані на сайті ЦВК. О 14:00 мск (20:00 за місцевим часом) закрилися виборчі дільниці в Амурській області, Забайкальському краї і Якутії.

Рух «Ні!», який виступає проти ухвалення поправок до Конституції, оприлюднив свої дані на 15:00, згідно з опитуваннями на виході з дільниць голосування:

А ось такі дивні дані показує державна автоматизована система «Вибори»

Спостерігачі заявляють про численні порушення

За даними «Карти порушень» від незалежного руху «Голос», у зв’язку з можливими порушеннями виборчого процесу в Росії було зафіксовано понад 1800 повідомлень – зокрема, йдеться про тиск на організаторів спостереження в регіонах, у тому числі з боку співробітників поліції.

На одній із виборчих дільниць у Санкт-Петербурзі поліцейський напав на кореспондента видання «Медіазона» Давида Френкеля і зламав йому руку. Кореспондент «Медіазони» приїхав на дільницю через повідомлення про спробу усунути члена виборчої комісії з правом вирішального голосу. Слідчий комітет Санкт-Петербургу почав дослідчу перевірку за фактом заподіяння травми журналістові. За даними державних ЗМІ, Френкель «розіграв провокацію».

Губернатор Петербурга: «Багато хто втомився»

Петербурзький губернатор Олександр Бєглов прокоментував напад поліцейського на кореспондента «Медіазони» на виборчій дільниці №2191.

«Дуже, звичайно, сумно, що Давид отримав травму. Матеріали передані до Слідчого комітету. Але хотів би відповісти, що багато хто втомився, у кожного свій характер, у кожного свій емоційний настрій. Трапляється часом зайва завзятість, одержимість, надлишковий ентузіазм. Ми всі люди, ми всі живі – усе буває», – сказав чиновник.

Голова Центральної виборчої комісії також прокоментувала напад на журналіста. «Поки ми розбираємося. Там розбираються правоохоронні органи. Ми подивилися відео. Зараз поки що рано щось говорити», – повідомила голова ЦВК Елла Памфілова.

Інформація про порушення при попередньому голосуванні приходить і з-за кордону, де деяким росіянам вдалося проголосувати кілька разів.

«Голос» отримав 278 звернень від жителів 35 російських регіонів. Щонайменше 131 повідомлення містить ознаки порушень. Надходить інформація про ймовірні вкидання бюлетенів. Крім того, громадян примушують до участі в голосуванні.

Видання «Відкриті медіа» на своєму сайті продемонструвало технічну спробу підтасування результатів при електронному голосуванні. Раніше телеканал «Дождь» повідомляв, що в Москві на електронне голосування реєструють літніх людей без їхнього відома. Для цього організатори роздають їм сім-карти і відкривають доступ до баз із персональними даними, обіцяючи заплатити за кожну реєстрацію на сайті mos.ru.

Раніше в Москві на Червоній площі поліція затримала активістів – учасників акції «2036». Про це повідомляє телеканал «Дождь». Вони виклали своїми тілами цю цифру на бруківці – до цього року Путін зможе перебувати при владі у разі ухвалення поправок. Акцію провели вісім людей. Серед них – муніципальні депутати Басманного району Москви, учасники руху Pussy Riot та активісти.

Що думають про поправки до Конституції Росії мешканці вулиці Конституції міста Підпорожжя у Ленінградській області – про це відеорепортаж телеканалу «Настоящее время»:

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Ставлення самого очільника Кремля до змін у Конституції Росії протягом десятиліть змінювалося. Про це свідчить відео Радіо Свобода, у якому зібрані цитати Путін з різних років:

Цього разу Путін приїхав уранці на дільницю для голосування в будівлі Російської академії наук (він завжди голосує там на виборах), отримав бюлетень, зробив у ньому позначку і опустив у виборчу урну. Він був без маски і рукавичок, незважаючи на затверджені ЦВК Росії правила, згідно з якими учасники голосування повинні перебувати на дільницях у засобах індивідуального захисту.

Президент Росії запевняє: поправки до Конституції рухають країну до демократизації суспільства. Але як це виглядатиме на ділі, якщо поправки таки ухвалять? Наскільки більше влади буде у президента Росії? Над цим розмірковувала кореспондент «Настоящего времени» Анна Шаманська (подаємо відео мовою оригіналу):

У соцмережах можна зустріти й багато жартів на тему всенародного голосування у Росії

Карикатурист Сергій Йолкін зобразив подію так:

У Новосибірську дві ДВК розташувалися на верандах дитячого садка

Дві дільничні виборчі комісії Новосибірська № 1922 і 2018 розташувалися на верандах дитячого садка, про це повідомляє координатор «Голосу» в регіоні Станіслав Шевченко. Члени цих ДВК заявили, що будуть увесь день працювати на вулиці і там же вести підрахунок. Для цього вони вже приготували подовжувачі і освітлення.

Тим часом у Росії втретє з початку епідемії було зафіксовано понад 200 смертей від коронавірусу за добу

Згідно з офіційною інформацією оперативного штабу, станом на ранок 1 липня в Росії зареєстровані 6 556 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість інфікованих досягла 654 405 осіб.

Найбільше хворих у Москві (зростання на 611 осіб за добу), Московської області (+306), Санкт-Петербурзі (+262), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+261), Свердловській (+256), Іркутській (+248) і Нижегородській(+228) областях.

За минулу добу померли ще 216 пацієнтів з COVID-19. З початку поширення інфекції в Росії загалом померли 9 536 осіб.

Одужали і виписані 422 931 пацієнт, в тому числі 10 281 за останні 24 години