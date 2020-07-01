«Обнулення Путіна»: протести в Росії на тлі голосування

1 липня в Росії головний день голосування за поправки до Конституції, був оголошений не робочим. Ділянки відчинилися вже 25 червня. Через коронавірус влада розтягнула голосування на тиждень, щоб на дільницях не було скупчення людей. Росіяни, які не встигли за минулий тиждень проголосувати у дворах, в автобусах, на дому або онлайн, в середу вирушили на ділянки.



У Конституцію РФ пропонується внести кілька сотень поправок. Серед інших, в основному документі може з'явитися згадка про Бога, поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки, а також може бути введений ряд соціальних норм. Крім того, зміняться повноваження прем'єр-міністра і обидвох палат парламенту, пропишуть також повноваження держради.



Поправки, серед іншого, дозволять Володимиру Путіну ще двічі обиратися на пост глави держави. Лідер країни не виключив, що скористається цією можливістю, якщо росіяни підтримають зміни. При цьому статусу референдуму це голосування не має. Громадяни можуть схвалити або відкинути тільки всі поправки разом.