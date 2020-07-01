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01 липня 2020, Київ 23:38
Фотогалереї

«Обнулення Путіна»: протести в Росії на тлі голосування

Кілька сотень людей зібралися в центрі Москви на акцію протесту проти пропонованих змін до Конституції, голосування за які 1 липня завершується в Росії. Серед поправок – «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна, що дасть йому змогу знову балотуватися і залишатися при владі до 2036 року. Демонстрація відбувається мирно, люди змінюють одне одного в одиничних пікетах, по черзі тримаючи плакати біля пам'ятника Пушкіну. На площі було багато поліції, але проти протестувальників заходів не вживали. Акція протесту відбулася і в центрі Санкт-Петербурга. Жителі вимагали скасувати обнулення термінів чинного президента Володимира Путіна і не переписувати Конституцію.

1 липня в Росії головний день голосування за поправки до Конституції, був оголошений не робочим. Ділянки відчинилися вже 25 червня. Через коронавірус влада розтягнула голосування на тиждень, щоб на дільницях не було скупчення людей. Росіяни, які не встигли за минулий тиждень проголосувати у дворах, в автобусах, на дому або онлайн, в середу вирушили на ділянки.

У Конституцію РФ пропонується внести кілька сотень поправок. Серед інших, в основному документі може з'явитися згадка про Бога, поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки, а також може бути введений ряд соціальних норм. Крім того, зміняться повноваження прем'єр-міністра і обидвох палат парламенту, пропишуть також повноваження держради.

Поправки, серед іншого, дозволять Володимиру Путіну ще двічі обиратися на пост глави держави. Лідер країни не виключив, що скористається цією можливістю, якщо росіяни підтримають зміни. При цьому статусу референдуму це голосування не має. Громадяни можуть схвалити або відкинути тільки всі поправки разом.
&laquo;Оновлення краще ніж обнулення&raquo; &ndash; напис на плакаті, який тримає протестувальниця на площі в Санкт-Петербурзі
1 «Оновлення краще ніж обнулення» – напис на плакаті, який тримає протестувальниця на площі в Санкт-Петербурзі
Протест проти поправок до Конституції РФ у центрі Москви біля пам&rsquo;ятника Пушкіну
2 Протест проти поправок до Конституції РФ у центрі Москви біля пам’ятника Пушкіну
Протестувальник у майці з фото постарівшого Володимира Путіна в останній день голосування за поправки до Конституції Росії. Поправки дадуть можливість Путінові залишатися президентом країни до 2036 року. Москва. 1 липня 2020 року
3 Протестувальник у майці з фото постарівшого Володимира Путіна в останній день голосування за поправки до Конституції Росії. Поправки дадуть можливість Путінові залишатися президентом країни до 2036 року. Москва. 1 липня 2020 року
Протестувальниця в масці Путіна в останній день голосування за зміни до Конституції РФ. Москва. 1 липня 2020 року
4 Протестувальниця в масці Путіна в останній день голосування за зміни до Конституції РФ. Москва. 1 липня 2020 року
Поліцейський блокуває дорогу протестувальникам у Санкт-Петербурзі
5 Поліцейський блокуває дорогу протестувальникам у Санкт-Петербурзі
Чоловік тримає плакат з написом &laquo;Ні змінам до Конституції&raquo; під пам&rsquo;ятником Пушкіна в Москві 1 ліпня 2020 року в останній день голосування за зміни до Конституції РФ. Ці зміни дають можливість теперішньому президенту Росії Путіну залишитися при владі до 2036 року
6 Чоловік тримає плакат з написом «Ні змінам до Конституції» під пам’ятником Пушкіна в Москві 1 ліпня 2020 року в останній день голосування за зміни до Конституції РФ. Ці зміни дають можливість теперішньому президенту Росії Путіну залишитися при владі до 2036 року
У Москві в останій день голосування поліцейська роздає захисні маски протестувальникам, які вийшли на протест проти поправок до Конституції
7 У Москві в останій день голосування поліцейська роздає захисні маски протестувальникам, які вийшли на протест проти поправок до Конституції
Одиночний пікет у Санкт-Петербурзі проти поправкам до Конституції РФ, які дадуть змогу Путіну обиратися президентом країни ще двічі. 1 липня 2020 року
8 Одиночний пікет у Санкт-Петербурзі проти поправкам до Конституції РФ, які дадуть змогу Путіну обиратися президентом країни ще двічі. 1 липня 2020 року
Поліцейський затримує мітингувальника під час протестів проти поправок до Конституції РФ. Санкт-Петербург. 1 липня 2020 року
9 Поліцейський затримує мітингувальника під час протестів проти поправок до Конституції РФ. Санкт-Петербург. 1 липня 2020 року
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Поліцейський знімає на відео протестувальників у Санкт-Петербурзі, які виступають проти прийняття змін до Конституції Росії. Однією зі змін буде можливість для Путіна залишитися при владі до 2036 року. 1 липня 2020 року
11 Поліцейський знімає на відео протестувальників у Санкт-Петербурзі, які виступають проти прийняття змін до Конституції Росії. Однією зі змін буде можливість для Путіна залишитися при владі до 2036 року. 1 липня 2020 року
Чоловік на одиночному пікеті проти змін до Конституції РФ в останній день голосування. Санкт-Петербург. 1 липня 2020 року
12 Чоловік на одиночному пікеті проти змін до Конституції РФ в останній день голосування. Санкт-Петербург. 1 липня 2020 року
Протест в Санкт-Петербурзі. 1 липня в Росії проходить всенародне голосування за прийняття змін до Конституції, які дадуть можливість президенту Путіну обиратися на пост глави держави ще двічі
13 Протест в Санкт-Петербурзі. 1 липня в Росії проходить всенародне голосування за прийняття змін до Конституції, які дадуть можливість президенту Путіну обиратися на пост глави держави ще двічі
Під час протесту проти поправок до Конституції РФ вирішили почистити площу в Санкт-Петербурзі, на якій зібралися протестувальники. 1 липня 2020 року
14 Під час протесту проти поправок до Конституції РФ вирішили почистити площу в Санкт-Петербурзі, на якій зібралися протестувальники. 1 липня 2020 року
Одиночний пікет у Москві
15 Одиночний пікет у Москві
Санкт-Петербург. 1 липня 2020 року
16 Санкт-Петербург. 1 липня 2020 року
Протестувальник у масці Путіна в останій день всенародного голосування за зміни до Конституції РФ, завдяки яким Путін зможе залишитися президентом до 2036 року
17 Протестувальник у масці Путіна в останій день всенародного голосування за зміни до Конституції РФ, завдяки яким Путін зможе залишитися президентом до 2036 року
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