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02 липня 2020, Київ 08:42
Новини | Політика

Близько 78% росіян підтримали поправки до Конституції – попередні результати

Путін прийшов голосувати за поправки до Конституції, Москва, 1 липня 2020 року

Близько 78% росіян підтримали поправки до Конституції, які серед іншого дозволять президенту Росії Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року, підрахували в Центральній виборчій комісії.

Наразі опрацювали 99% бюлетенів. Офіційна явка становить майже 68%.

25 червня – 1 липня відбувалося загальноросійське голосування щодо пакету поправок до Конституції країни.

Одна з поправок торкнеться «обнулення» президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і залишатися при владі до 2036 року.

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