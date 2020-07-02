Близько 78% росіян підтримали поправки до Конституції – попередні результати

Близько 78% росіян підтримали поправки до Конституції, які серед іншого дозволять президенту Росії Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року, підрахували в Центральній виборчій комісії.

Наразі опрацювали 99% бюлетенів. Офіційна явка становить майже 68%.

25 червня – 1 липня відбувалося загальноросійське голосування щодо пакету поправок до Конституції країни.

Одна з поправок торкнеться «обнулення» президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і залишатися при владі до 2036 року.