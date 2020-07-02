Близько 78% росіян підтримали поправки до Конституції – попередні результати

Близько 78% росіян підтримали поправки до Конституції, які серед іншого дозволять президенту Росії Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року, підрахували в Центральній виборчій комісії.
Наразі опрацювали 99% бюлетенів. Офіційна явка становить майже 68%.
25 червня – 1 липня відбувалося загальноросійське голосування щодо пакету поправок до Конституції країни.
Одна з поправок торкнеться «обнулення» президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і залишатися при владі до 2036 року.
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