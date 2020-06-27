У Раді розробляють закон про кримінальну відповідальність за підтримку анексії Криму – Ясько

Голова постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат з фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько розробляє законопроєкт, який передбачатиме кримінальну відповідальність за підтримку анексії Росією Криму. Про це Ясько розповіла напередодні в ефірі каналу «Україна», повідомляє «Укрінформ».

«Хочу сказати, дуже важливо, про ініціативу, яку я зараз в парламенті розробляю, – це закон про невизнання саме окупації. Яка у нас ситуація – дуже часто російські наративи розколюють наше суспільство. У нас п’ята колона, багато хто їде в Москву, публічно підтримує окупацію Криму. Мені здається, що в Україні повинна бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб, які перебувають, до речі, навіть в нашому парламенті», – сказала Ясько.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.