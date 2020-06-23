У Кремлі заявили, що Росія не має територіальних претензій до країн-сусідів

Кремль заперечує, що має якісь територіальні претензії до країн, що були раніше в складі Радянського Союзу.

«У Росії немає територіальних претензій до сусідів», – заявив 22 червня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Таким чином Пєсков відповів на запитання, що означають слова Володимира Путіна у документальному фільмі «Росія. Кремль. Путін», про те, що деякі республіки змогли покинути Радянський Союз в 1991 році з отриманими «дарами від російського народу».

У документальному фільмі, що вийшов 21 червня, Путін не сказав конкретно, яка з 14 республік, крім Російської Федерації, «взяла» те, що він назвав «традиційно історичними територіями Росії».

Путін також заявив, що незаконна анексія Росією українського Криму в 2014 році була «демократичним вибором населення півострова». «Крим завжди був нашим, навіть з юридичної точки зору», – сказав Путін.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.