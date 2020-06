У Конгресі США вимагають більше інформації про можливу змову Росії з талібами

Американські законодавці вимагають від Білого дому більше інформації після повідомлень про те, що російська військова розвідка (відома як ГРУ) імовірно пропонувала талібам винагороду за вбивства американських військових в Афганістані.

Білий дім раніше заперечив, що президента США Дональда Трампа інформували з цього приводу, хоча видання The New York Times, яке повідомило про ймовірну змову, пише, що Трампу про це казали в березні.

Представниця Палати представників від республіканців Ліз Чейні 28 червня заявила, що в разі, якщо повідомлення газети відповідає дійсності, законодавці мають знати: «хто і коли про це знав?».

Білий дім повинен пояснити, чому президенту і віцепрезиденту не надали інформацію, написала Чейні у твітері.

Вона також закликала надати інформацію про те, що було зроблено для захисту американських сил і для притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі 28 червня заявила, що не знала про цю ситуацію і закликала поінформувати про все Конгрес. За її словами, повідомлення NYT і заперечення Трампа є ще одним доказом того, що президент ігнорує звинувачення проти Росії на догоду Путіну.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав посилити санкції проти Росії в оборонному законопроєкті, який Сенат розгляне цього тижня.

Трамп у твітері заявив, що американська розвідка вважала інформацію про нібито змову Росії з талібами такою, що не заслуговує довіри, тому не стала доводити її до відома президента і віцепрезидента США.

Раніше про те, що таліби нібито отримували від Москви винагороду за вбивство солдатів США в Афганістані, повідомила газета The New York Times з посиланням на американські спецслужби. Однак вчора Білий дім заявив, що ні президенту Донадьду Трампу, ні віцепрезиденту Майку Пенсу розвідка не повідомляла про це. Директор Національної розвідки також відкинув повідомлення The New York Times.

Трамп назвав публікацію «ще одним обдурюванням, пов’язаним із Росією», і припустив, що New York Times за допомогою «фейків» хоче «виставити республіканців у поганому світлі».

Схожої точки зору дотримується російське Міністерство закордонних справ. Посольство Росії в США заявило, що розслідування журналістів призвело до погроз на адресу дипломатів.

«Талібан» причетність Росії до вбивств американських військовослужбовців в Афганістані відкинув.

Нова інформація надійшла в той час, коли Сполучені Штати намагаються досягти прогресу в мирному процесі в Афганістані. У лютому з талібами була підписана угода, яка передбачає можливість виведення американських військ із Афганістану наступного року.