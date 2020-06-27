NYT: ГРУ пропонувало талібам гроші за вбивство солдатів коаліції

Американська розвідка дійшла висновку, що російська військова розвідка (ГРУ) запропонувала бойовикам, пов’язаним з талібами, винагороду за вбивство військовослужбовців міжнародної коаліції, які перебувають в Афганістані. Про це з посиланням на джерела в американських розвідслужбах повідомила в п’ятницю газета New York Times.

За інформацією видання, радикальні ісламісти і пов’язані з ними озброєні злочинці отримували винагороду за свої напади. Минулого року в Афганістані вбили 20 американських військовослужбовців. Хто з них міг бути об’єктом оплачених вбивств, неясно. Згідно з даними газети, про секретні виплати відомо вже кілька місяців. Частково інформацію отримали під час допитів талібів.

Хто конкретно стоїть за виплатами, невідомо, але американські аналітики вважають, що, найімовірніше, цю операцію проводить секретний підрозділ ГРУ, який офіційно іменується військова частина 29155. Як пише New York Times, західні розвідки вважають, що цим підрозділом ведеться кампанія з дестабілізації Заходу шляхом диверсій, різного роду підривної діяльності і вбивств. Саме цей підрозділ підозрюють у замаху на Сергія і Юлію Скрипаль у Солсбері у березні 2018 року.

Інформація про винагороду за вбивство американських військовослужбовців була представлена президенту Дональду Трампу і обговорювалася на засіданні Ради з національної безпеки. Список заходів у відповідь, за даними газети, містить офіційні протести, санкції та інші кроки. Остаточного рішення у Вашингтоні поки не ухвалили.

Офіційні американські представники відмовилися коментувати цю інформацію.

Як зазначає NYT, можлива організація вбивств солдатів коаліції може свідчити про зростання підтримки Росією талібів, а також стала б першим відомим випадком атак на війська західної коаліції, організованих російської військовою розвідкою.

За словами Дмитра Пєскова, прессекретаря Володимира Путіна, в Кремлі нічого не знають про подібні звинувачення. «Якщо їх висунуть, ми відповімо на них», – заявив Пєсков у відповідь на запит газети.

Представники Ради національної безпеки, Пентагону та ЦРУ відмовились коментувати цю інформацію, яку пізніше також повідомило видання The Washington Post.