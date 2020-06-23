Афганістан: внаслідок атаки талібів загинули 14 військових з урядових сил

В Афганістані внаслідок атаки талібів на контрольно-пропускні пункти загинули щонайменше 14 військових з урядових сил. Про це повідомляє місцева влада.

За словами представників влади, десятки бойовиків «Талібану» штурмували КПП під час нічних рейдів на півночі країни.

Атака сталася після того, як минулого тижня влада Афганістану звинуватила талібів у активізації нападів на афганських військових в той час, коли обидві сторони заявили про готовність повернутися до мирних переговорів.

Таліби не коментували звинувачення афганської влади.

Раніше ряд у Кабулі заявив, що за останні тижні близько 422 афганських військовослужбовців загинули або були поранені по всій країні в результаті щонайменше 220 нападів з боку талібів.

На початку червня спеціальний посланець США в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що сподівається на початок мирних переговорів між урядом країни та талібами, і у випадку їх продуктивності, на дострокове виведення військ США.

Обмін в’язнями є частиною угоди США і Талібану від 29 лютого, поза участю афганського уряду. За ключовим пунктом угоди, Вашингтон погодився скоротити свою військову присутність в Афганістані з приблизно 13 000 до 8600 до середини липня на першому етапі, і аж до повного виведення військ – до травня наступного року.