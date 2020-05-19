Афганістан: через дії «Талібану» та силовиків загинули 380 цивільних на тлі мирних переговорів – ООН

Внаслідок дій екстремістського угруповання «Талібан» у квітні 2020 року в Афганістані загинули 208 цивільних людей, внаслідок операцій афганських силових служб – 172 людини. Такі дані наведені в заяві Місії зі сприяння в Афганістані ООН 19 травня.

ООН закликала до скорочення насильства в Афганістані, вказуючи на збільшення кількості загиблих цивільних у той час, коли представник США Залмай Халілзад планує продовжити переговори з талібами.

Місія також висловила стурбованість посиленням атак, відповідальність за які бере на себе угруповання «Ісламська держава». Ця заява з’явилася після нападу на пологовий будинок у Кабулі, яка забрала життя 24 людей, в тому числі двох немовлят та кількох породіль.

«Талібан» заперечив свою причетність до нападу, як і інші збройні групи. Вашингтон, своєю чергою, підозрює в організації атаки «ІД», адже вона була спрямована на район, де проживають переважно шиїти.

Читайте також: У Афганістані внаслідок вибуху вантажівки загинули 5 людей​

«Сторони висловили готовність знайти мирне рішення, захищаючи життя всіх афганців, і не ставити під загрозу надію людей на завершення війни», – повідомила голова Місії ООН в Афганістані Дебора Ліонс.

Вона додала, що «внутрішньоафганські мирні переговори мають початися так швидко, як це можливо».

«Талібан» посилив напади протягом останніх тижнів попри зобов’язання знизити рівень насильства. Тим часом бойовики «ІД» також продовжують смертоносні атаки на афганських силовиків та цивільних жителів.

Зокрема 19 травня восьмеро солдатів загинули внаслідок нападу талібів на північне місто Кундуз – про це повідомила місцева влада. За словами директора з охорони здоров’я провінції Ехсанулли Афзалі, загинули троє цивільних, 55 людей поранені.

Представник США з питань мирного врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад готується почати черговий раунд переговорів із «Талібаном», щом змусити екстремістів почати переговори з офіційним Кабулом.

Халілзад зустрінеться з представниками талібів у столиці Катару Досі, що обговорити втілення мирної угоди, повідомив Державний департамент США 18 травня. Після цього представник Вашингтону планує відвідати Кабул.

У лютому таліби підписали угоду зі Сполученими Штатами в Катарі, щоб прокласти шлях до прямих переговорів між угрупованням і підтримуваним Заходом урядом у Кабулі після більш ніж 18 років війни.

Але в останні тижні таліби посилили атаки, незважаючи на обіцянку зменшити насильство, а бойовики «ІД» також продовжували напади на афганські сили безпеки та цивільне населення.