Через напад талібів у Афганістані загинув начальник поліції однієї з провінцій

Начальник поліції провінції Хост на південному сході Афганістану і ще двоє осіб загинули пізно ввечері 7 травня в результаті підриву вибухівки на узбіччі дороги, закладеної бойовики екстремістського угруповання «Талібан».

За даними МВС країни, загиблий начальник поліції провінції Хост Сайєд Ахмад Бабазай керував операцією проти бойовиків в західній частині провінції.

Секретар Бабазая і один з його охоронців також загинули, тяжкого поранення зазнав один поліцейський.

Відповідальність за напад на себе бойовики «Талібану».

7 травня посланець США з питань миру в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що мав розмову з лідерами руху «Талібан» в Катарі щодо «зменшення насильства» і низки інших питань, пов’язаних із підписаною в лютому мирною угодою США і «Талібану».

Ця угода відкриває шлях для виведення всіх міжнародних військ з Афганістану протягом 14 місяців. Крім обміну в’язнями, угода покликана посадити за стіл переговорів афганський уряд і талібів. На початку квітня «Талібан» відмовився від перегоорів із Кабулом.