Талібан закликає уряд Афганістану пришвидшити звільнення в’язнів

Екстремістське угруповання «Талібан» закликало уряд Афганістану пришвидшити звільнення ув’язнених, аби відкрити шлях до переговорів.

Історична угода, підписана Сполученими Штатами і «Талібаном» 29 лютого, передбачає, що Кабул звільнить 5 тисяч членів угруповання перед початком мирних переговорів, які мають покласти край 18-річній війні.

Угода також вимагає від бойовиків звільнити тисячу утримуваних афганських військових.

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Речник угруповання Сухейль Шагін привітав звільнення 300 талібів протягом останніх трьох днів, однак заявив, що цього недостатньо. Він закликав владу країни прискорити процес, щоб убезпечити ув’язнених від зараження коронавірусом та відкрити шлях до початку внутрішньоафганських переговорів.

Наразі уряд Афганістану звільнив 750 членів «Талібану», за даними Офісу ради національної безпеки країни. Своєю чергою, таліби звільнили 112 співробітників афганських безпекових сил.

Кабул утримується від звільнення великих груп в’язнів, особливо після низки нападів з боку «Талібану» протягом останніх тижнів по всій країні, які призвели до людських жертв. Уряд Афганістану змушений протидіяти талібам в умовах скорочення підтримки з боку США.

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24 квітня рух «Талібан» оголосив про відмову дотримуватися режиму припинення вогню в період Рамадану, відкинувши пропозиції уряду Афганістану.

29 лютого в Катарі була підписана мирна угода між США й «Талібаном». За умовами документа, афганський уряд має звільнити 5 тисяч талібів. Екстремістське угруповання, зі свого боку, пообіцяло відпустити близько тисячі афганських солдатів та цивільних.

Однак 7 квітня «Талібан» відмовився від переговорів із Кабулом.