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04 травня 2020, Київ 11:40
Новини | Міжнародні

Афганістан: таліби напали на військовий центр

Відповідальність за напад на центр взяв на себе сам «Талібан»

Екстремістське угруповання «Талібан» атакувало військовий центр в південній провінції Гельманд у Афганістані увечері 3 травня.

Відповідальність за напад на центр, де розміщені щонайменше 150 військових афганської армії та розвідників, взяли на себе самі таліби.

Як стверджує «Талібан», серед афганських військових є загиблі. Видання Tolo News також цитує неназваного урядовця, який повідомляє про п’ятьох загиблих.

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24 квітня рух «Талібан» оголосив про відмову дотримуватися режиму припинення вогню в період Рамадану, відкинувши пропозиції уряду Афганістану.

29 лютого в Катарі була підписана мирна угода між США й «Талібаном». За умовами документа, афганський уряд має звільнити 5 тисяч талібів. Екстремістське угруповання, зі свого боку, пообіцяло відпустити близько тисячі афганських солдатів та цивільних.

Однак 7 квітня «Талібан» відмовився від перегоорів із Кабулом.

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