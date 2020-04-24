«Талібан» відмовився дотримуватися режиму припинення вогню

Рух «Талібан» оголосив про відмову дотримуватися режиму припинення вогню в період Рамадану, відкинувши пропозиції уряду Афганістану. Представники талібів заявили, що через розбіжності щодо мирного процесу було б нераціональним дотримуватися перемир’я.

Пропозицію талібам від імені уряду зробив 23 квітня президент Афганістану Ашраф Гані. Попри те, що глава держави послався на надзвичайні обставини, пов’язані з епідемією коронавірусної інфекції в Афганістані, представник «Талібану» заявив, що бойові дії не припиняться. Він також вимагав від уряду розпочати обмін ув’язненими, які перебувають за ґратами по обидва боки.

Союз НАТО розкритикував рух «Талібан», заявивши, що нинішній рівень насильства з боку талібів є неприйнятним. У Брюсселі закликали афганських опозиціонерів брати участь у мирних переговорах і сприяти обміну ув’язненими.