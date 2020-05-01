Афганістан: суперник президента заявив про можливе примирення

В Афганістані головний політичний суперник чинного президента заявив про поступ у переговорах про примирення між ними.

Як написав Абдулла Абдулла у твітері 1 травня, в цих переговорах із президентом Ашрафом Гані «досягнено попередньої домовленості щодо низки принципів».

Подробиць він не навів.

За оголошеними 18 лютого після тривалих зволікань офіційними результатами президентських виборів в Афганістані, які відбулися ще 28 вересня 2019 року, переміг і був переобраний на другий термін президент Ашраф Гані, який отримав 50,64 відсотка голосів виборців у першому турі. Його перемога була визнана світовою спільнотою.

Друге місце з 39,52 відсотками голосів, за офіційними даними, посів Абдулла Абдулла, який за попередньої президентської каденції обіймав посаду «урядового директора» – організатора роботи уряду і радника президента. Він відмовився визнати результати виборів, твердячи про масові фальсифікації, і заявив, що планує сформувати свій власний уряд (в Афганістані президент є одночасно головою уряду).

9 березня обидва провели в Кабулі, в сусідніх урядових будівлях, церемонії своєї інавгурації.

Абдулла, який свого часу був міністром закордонних справ в афганському уряді «Північного альянсу», що протистояв урядові талібів у 1996–2001 роках, невдало брав участь у трьох останніх президентських виборах і щоразу не бажав визнати поразки.

У попередніх, 2014 року, він вийшов у другий тур виборів попереду Гані, але оголошений результат другого туру був 55 відсотків за Гані і 45 за Абдуллу. Останній і тоді не визнавав поразки. Як компроміс, для нього за посередництва США створили позаконституційну посаду «урядового директора»: він головував на засіданнях коаліційного уряду Афганістану, керівником якого є сам президент (посади прем’єр-міністра в Афганістані немає), і був чільним президентським радником.

Нинішня політична криза підриває позиції Кабулу напередодні планованих внутрішньоафганських мирних переговорів із ісламістським рухом «Талібан», який тим часом посилює свої атаки проти урядових сил, попри домовленість талібів зі США, укладену в лютому. Крім того, ситуацію в країні погіршує й коронавірусна інфекція, яка, за офіційними даними, вразила 2335 осіб і призвела до смерті 69 людей; як вважають, справжнє число хворих значно більше.

Сполучені Штати, щоб змусити Гані й Абдуллу до якогось компромісу, в березні оголосили, що скорочують допомогу Афганістанові на 1 мільярд доларів. Також і Європейський союз заявляв, що брак поступу в припиненні ворожнечі між двома суперниками так само може призвести до скорочення допомоги від ЄС.

Угоду з талібами, що має на меті завершити війну в Афганістані, США підписали за згодою влади Афганістану 29 лютого – таліби дотепер відмовлялися від прямих переговорів із владою в Кабулі, і США виступали як посередник. За умовами угоди, які передбачають виведення з Афганістану іноземних військ, якщо сторони дотримаються своїх зобов’язань, таліби зобов’язалися піти на такі прямі переговори. Але перспектива повноцінних і всеосяжних мирних переговорів тепер перебуває під загрозою через небезпеку двовладдя в Кабулі.