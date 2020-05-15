США: за двома останніми терактами в Афганістані стоїть «ІД», а не таліби

США звинуватили екстремістське угруповання «Ісламська держава» у двох нещодавніх нападах в Афганістані, внаслідок яких загинули щонайменше 56 людей.

Спецпредставник США з Афганістану Залмай Халілзад закликав уряд Афганістану не дозволити «ІД» зірвати крихкий мирний процес із талібами.

За його словами, «Ісламська держава» виступає проти миру між урядом Афганістану і «Талібаном» і «прагне заохочувати міжконфесійну війну, як в Іраку та Сирії».

«Замість того, щоб потрапляти в пастку «ІД» і відкладати мирний процес чи створювати перешкоди, афганці повинні об’єднатися, щоб покінчити з цією загрозою і скористатися історичною можливістю встановлення миру», – наголосив Халілзад.

13 травня президент Афганістану Ашраф Гані наказав силам безпеки країни перейти у наступ проти «Талібану» й інших збройних угруповань після спалаху насильства, який 12 травня призвів до загибелі щонайменше 56 людей.

У телезверненні Гані звинуватив «Талібан» й «Ісламську державу» у цих нападах і в «інших нападах у країні». Він заявив, що «наказав силам безпеки Афганістану перейти з режиму активної оборони в наступальний і розпочати свою операцію проти ворогів».

Під час одного з нападів озброєні невідомі атакували пологовий будинок у Кабулі, вбивши 24 людей, зокрема немовлят, жінок і медперсонал. Пізніше смертник напав на похорон у східній провінції Нангархар, там загинули щонайменше 32 людини.

«Ісламська держава» взяла відповідальність за останній напад, таліби заявили, що не причетні до обох атак.

У лютому таліби підписали угоду зі Сполученими Штатами в Катарі, щоб прокласти шлях до прямих переговорів між угрупованням і підтримуваним Заходом урядом у Кабулі після більш ніж 18 років війни.

Але в останні тижні таліби посилили атаки, незважаючи на обіцянку зменшити насильство, а бойовики «ІД» також продовжували напади на афганські сили безпеки та цивільне населення.