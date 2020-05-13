Афганістан: силовикам наказали йти у наступ на бойовиків після нападів, у яких загинули 40 людей

Президент Афганістану Ашраф Гані наказав силами безпеки країни перейти у наступ проти «Талібану» й інших збройних угруповань після спалаху насильства, який 12 травня призвів до загибелі щонайменше 40 людей.

У телезверненні Гані звинуватив «Талібан» й «Ісламську державу» у цих нападах і в «інших нападах у країні». Він заявив, що «наказав силам безпеки Афганістану перейти з режиму активної оборони в наступальний і розпочати свою операцію проти ворогів».

Під час одного з нападів озброєні невідомі атакували пологовий будинок у Кабулі, вбивши 16 людей, зокрема двох новонароджених. Пізніше смертник напав на похорон у східній провінції Нангархар, там загинули щонайменше 24 людини, поранені 68. Влада заявила, що кількість загиблих може зрости.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на похорон, заявивши, що він був спрямований «проти невірних».

Щодо нападу на пологовий будинок, то про нього в «ІД» не кажуть нічого. «Талібан» заперечував свою причетність до обох нападів.

Стався і третій напад – на ринок у південно-східній провінції Хост. Вибухнула бомба в автомобілі, загинула дитина і поранені 10 людей. Ніхто одразу не взяв на себе відповідальність за цей напад.

Тим часом, держсекретар США Майк Помпео, звертаючи увагу на те, що «Талібан» заперечив причетність до нападів, закликав уряд Афганістану і талібів до співпраці, щоб притягнути винних до відповідальності.

У лютому таліби підписали угоду зі Сполученими Штатами в Катарі, щоб прокласти шлях до прямих переговорів між угрупованням і підтримуваним Заходом урядом у Кабулі після більш ніж 18 років війни.

Але в останні тижні таліби посилили атаки, незважаючи на обіцянку зменшити насильство, а бойовики «ІД» також продовжували напади на афганські сили безпеки та цивільне населення.