У Кабулі бойовики напали на пологовий будинок, є жертви

Троє озброєних бойовиків вранці 12 травня увірвалися в пологовий будинок, яким керує благодійна організація «Лікарі без кордонів» в шиїтській частині афганської столиці Кабула, і почали перестрілку з силами безпеки, в результаті якої загинули щонайменше четверо цивільних.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що ще декілька людей зазнали поранень в результаті нападу на медзаклад, розрахований на 100 лікарняних ліжок.

За повідомленнями, один із нападників також убитий, одне з приміщень будівлі звільнили від бойовиків, рятувальна операція триває, додали в МВС.

Наразі понад 80 жінок і немовлят евакуйовані з лікарні в ході операції силовиків.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за напад. Офіційний представник талібів Забіулла Муджахід заперечував причетність «Талібану» до інциденту.

Як таліби, так і угруповання «Ісламська держава» ведуть активну діяльність в Кабулі і його околицях і часто завдають ударів по військових і силах безпеки, а також цивільних особах.